何 娟

粮食产量连续7年稳定在1.3万亿斤以上，产能稳定提升；守住18亿亩耕地红线，累计建成9亿亩高标准农田，农业基础设施条件明显改善；农作物种源自给率超过95%，农作物耕种收综合机械化率超过72%，科技成为农业农村经济增长最重要的驱动力……在“中国这十年”系列主题新闻发布会上，农业生产领域的一个个亮眼的成就，见证我国粮食安全根基不断夯实，农业高质高效发展势头更加强劲，现代农业发展取得长足进步。

农业农村现代化是实施乡村振兴战略的总目标。党的十八大以来，习近平总书记坚持用大历史观来看待农业农村农民问题，科学回答了“三农”工作的一系列重大理论和实践问题。着眼“没有农业农村现代化，就没有整个国家现代化”，强调“粮食安全是‘国之大者’”，提出“确保国家粮食安全和主要农产品有效供给，是发展农业的首要任务”，要求“坚持农业现代化和农村现代化一体设计、一并推进，实现农业大国向农业强国跨越”……以习近平同志为核心的党中央坚持把解决好“三农”问题作为全党工作的重中之重，推动农业生产取得历史性成就、发生历史性变革，为实现经济发展、社会稳定、国家安全提供了强有力支撑。

习近平总书记深刻指出：“对我们这样一个有着14亿人口的大国来说，农业基础地位任何时候都不能忽视和削弱，手中有粮、心中不慌在任何时候都是真理。”从深入实施藏粮于地、藏粮于技战略，到大力推进种源等农业关键核心技术攻关，从推动农村体制机制改革，到发展多种形式适度规模经营……这十年，我国坚持以我为主、立足国内、确保产能、适度进口、科技支撑的国家粮食安全战略，抓住耕地和种子这两个“牛鼻子”，确保中国粮主要用中国种、中国饭碗主要装中国粮。事实证明，一个国家只有立足粮食基本自给，才能掌握粮食安全主动权，进而才能掌控经济社会发展这个大局。

着眼于加快农业现代化步伐，习近平总书记强调要加快转变农业发展方式，加快农业技术创新步伐，走出一条集约、高效、安全、持续的现代农业发展道路。这十年，我国深入推进农业供给侧结构性改革，推动农业生产方式、组织方式、管理方式发生深刻变革，粮食不仅产得出、供得上，而且供得优，农业成为越来越有奔头的产业。当前和今后一个时期，我国粮食供求紧平衡的格局不会改变，农产品保数量、保多样、保质量的任务越来越重，因此也更加需要以推动农业供给侧结构性改革为抓手，稳住农业基本盘，守好“三农”基础。

解决吃饭问题，根本出路在科技。习近平总书记立足我国国情、体察农业规律，深刻指出“农业现代化关键在科技进步和创新”。党的十八大以来，围绕保障国家粮食安全和促进农民增收，我国坚持依靠科技支撑和创新驱动，不断朝着生产技术先进、经营规模适度、市场竞争力强、生态环境可持续的方向迈进。今天，加快现代农业发展，推进农村经济社会持续健康发展，我们比以往任何时候都更加需要重视和依靠农业科技进步。

我国有着悠久农耕历史和灿烂农耕文化，不仅用占世界9%的耕地养活了占世界近20%的人口，而且满足了高质量、多样化的农产品消费需求，创造了世界农业发展史上的奇迹。新征程上，坚定不移走中国特色新型农业现代化道路，加快建设农业强国，我们完全有能力、有底气、有条件端稳端牢“中国饭碗”，为经济社会大局稳定筑牢基础。

《 人民日报 》（ 2022年09月29日 07 版）

(责编：王震、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经