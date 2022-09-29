本报北京9月28日电 全国人大财政经济委员会、全国人大常委会预算工作委员会28日在京以视频形式召开全国人大财经工作座谈会，全国人大常委会副委员长陈竺、王东明出席会议并讲话。

会议总结了十三届全国人大以来的工作，认为全国人大财经工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以习近平经济思想为统领，紧紧围绕党和国家工作大局，推动人大财经工作取得新进展新成效，为坚持和完善人民代表大会制度、推动经济高质量发展作出积极贡献。

会议提出，要始终坚持党的全面领导，坚定不移走中国特色社会主义政治发展道路，准确把握新时代新形势新要求，高质量推进人大财经立法、监督、调研等各方面工作，着力增强工作实效，奋力将新时代人大财经工作不断推向前进。

《 人民日报 》（ 2022年09月29日 10 版）

(责编：王震、陈键)

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