余建斌 刘显波

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从航天任务连战连捷到重大航天工程深入推进，从空间科学探索到航天科技成果服务经济社会发展，10年来，一次次振奋人心的火箭腾飞，一项项令人惊叹的航天成就，勾勒出航天人接续奋斗的轨迹。10年太空之约，见证着中国载人航天的跨越之旅，也见证着中国航天事业由大向强的铿锵步履。

“每前进的一小步，都是梦想的一大步，中国空间站永远值得期待！”9月2日，神舟十四号航天员刘洋完成首次出舱时，如此感叹。

10年前，刘洋搭乘神舟九号载人飞船首次飞天，离开“天宫一号”时曾许下愿望：“我一定会再回来。”10年后，刘洋实现了再次飞天的梦想。

10年太空之约，见证着中国载人航天的跨越之旅，也见证着中国航天事业由大向强的铿锵步履。

“新时代航天事业的蓬勃发展，让我有了绽放青春的舞台”

10年前，吴华是酒泉卫星发射中心最年轻的科技人员之一。多年来，他在一次次跨岗位、跨专业、跨领域的锤炼中，成长为中国载人航天史上最年轻的0号指挥员，担负着飞船发射航区“发令官”的重要职责。

2021年10月16日，神舟十三号航天员翟志刚、王亚平、叶光富受命出征；吴华第一次从幕后走到聚光灯下，执行0号指挥员的使命。为了完成好任务，他每天吃住在现场，白天、晚上都要到发射场各个点位，对千余套设施设备进行巡查，11层的塔架不知爬了多少趟。

“点火！”2021年10月16日0时23分，吴华清晰洪亮的口令声响起，通过电波传向世界，展现了中国航天人的自信。

和吴华同为80后的西昌卫星发射中心科技人员张润红，也有同样的经历。

“成为我国首位女性‘01’指挥员”，这是张润红内心深处的梦想。

“01”指挥员负责组织协调发射场各系统按照计划和节点推进工作，直至火箭发射。为此，张润红学习了每个系统的知识，取得了所有岗位的“资格证书”。2018年11月1日，张润红实现了自己的梦想——担任第四十一颗北斗导航卫星发射任务“01”指挥员。如今她作为“01”已成功指挥了6次航天发射任务。

中国首位太空女教师王亚平圆满完成神舟十号任务后，在逐梦星河的路上，一次次挑战自我、挑战极限。她作为神舟十三号航天员再度出征太空，成为中国首位出舱的女航天员，实现了从飞上太空到漫步太空的梦想。

“新时代航天事业的蓬勃发展，让我有了绽放青春的舞台。”王亚平庆幸自己身处一个伟大的时代。

“中国航天下一个五年、十年将涌现更多精彩、铸就更大辉煌。”神舟十四号乘组指令长陈冬在天地连线时说。

“希望能陪伴更多的中国航天器飞向更远的深空，去探索更多的未知”

这是一张悬挂在北京航天飞行控制中心大厅的巨幅照片：孤独的玉兔二号月球车调转相机镜头，回望自己代表人类在月球背面走出的第一行足迹。

这行足迹，承载着飞控团队无数个日夜创新攻坚的汗水。北京航天飞行控制中心遥操作团队成员荣志飞每每看到这张照片，总会想到这句话——“建设世界科技强国，不是一片坦途，唯有创新才能抢占先机。”

月球车在月背巡视，这在人类航天史上尚无先例，没有成熟经验可以借鉴。月背看上去整体平坦，实际上遍布各种撞击坑，每前进1厘米都危险重重。月球车一旦掉进去，就有可能永远爬不出来。荣志飞和团队成员从零起步，突破月面地形建立、月球车路径规划与行走控制、虚拟现实操作与控制等一系列关键技术，驾驶玉兔二号月球车行驶里程超过1200米、正常工作超过3年。

在玉兔二号月球车遥操作实践基础上，他们构建了火星车遥操作技术体系。如今，在团队的精心呵护下，火星上的祝融号火星车已行驶近2000米，获得了大量科学研究数据。

“希望能陪伴更多的中国航天器飞向更远的深空，去探索更多的未知。”从“玉兔二号”到“祝融号”，荣志飞如此畅想未来。

深空探测，轨道先行，高精度定轨不可或缺、至关重要。北京航天飞行控制中心轨道控制专家刘勇和团队攻克非对称降轨、轨道平面机动、环月注入轨道等难题，实现了国际上首次从月球飞往日地L2点的飞行控制。2020年12月17日，按照他们精算的轨道方案，嫦娥五号返回器携带1731克月壤精准返回地球。

10年来，北京航天飞行控制中心飞控团队突破掌握58项飞控关键核心技术，填补44项国际国内空白，为我国建造空间站、完成探月工程“绕、落、回”三步走规划、跻身行星探测世界先进行列发挥重要作用。

2017年7月，一场“中星9A”卫星的应急抢救在西安卫星测控中心打响。“中星9A”发射入轨后，初始轨道远地点高度与预定初始轨道远地点高度产生了极大的偏差。西安卫星测控中心科技人员奋战16个昼夜，准确实施了10次轨道调整、6次定点捕获，抢在最后时间窗口，让卫星成功定点于预定轨道，为国家挽回价值10多亿元的重大资产损失。

航天测控专家李恒年就来自这个团队，他多次带领团队创造“地上人抢救天上星”的航天奇迹。近年来，面对太空轨位资源紧张的挑战，他们打破国际传统“多星共位”控制模式的束缚，研究提出全新的解决方案，突破了同步轨位资源高效利用的难题，为保护我国太空资产安全作出重要贡献。

太空资产是国家战略资产，要管好用好，更要保护好。这成为航天测控人追星揽箭的不竭动力，与浩如烟海的数据、纷繁复杂的程序打交道，引领着一颗颗“中国星”安全稳定运行。

四大发射场功能布局持续优化，航天发射次数屡屡刷新纪录

航天发射领域一直是创新比拼的高地。

2022年3月29日，长征六号改运载火箭在太原卫星发射中心首飞成功，标志着我国首个“智慧发射场”首战告捷。这是太原卫星发射中心加强技术创新和实践创造的生动缩影。

发射指挥员张鑫介绍，如今的发射工位，改变了以往火箭临射前大量人员近端操作的传统模式，实现了火箭发射前4小时内无人值守，大大提高了指挥管理效率。

海风吹拂，椰林映衬，塔架矗立。前不久，执行梦天实验舱发射任务的长征五号B遥四火箭安全抵达文昌航天发射场，与先期运抵的梦天实验舱一起，正在紧锣密鼓开展发射场区总装和测试工作。梦天实验舱成功发射后，中国空间站将形成“T”字基本构型，中国人将拥有自己独立建造、独立运行的“太空家园”。

瞄准“建设世界一流航天发射场”的目标，新一代载人运载火箭、重型火箭、商业航天发射工位等重大工程全面开启，一座瞄准世界一流的文昌国际航天城正在崛起。随着中国航天事业由大向强，我国第一个现代化新型航天发射场——文昌航天发射场正成为中国空间站建造母港、中国行星探测母港、中国探月新母港。

10年间，我国四大发射场功能布局持续优化，航天发射次数屡屡刷新纪录，海上发射填补我国航天海基发射能力空白，多型新一代火箭先后成功入列。10年来，从航天任务连战连捷到重大航天工程深入推进，从空间科学探索到航天科技成果服务经济社会发展，一次次振奋人心的火箭腾飞，一项项令人惊叹的航天成就，勾勒出新时代航天人的奋斗轨迹。

《 人民日报 》（ 2022年09月29日 11 版）

(责编：王震、陈键)

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