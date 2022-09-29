人民网记者 杜燕飞

近年来，我国制造业数字化、网络化、智能化发展加速推进。《“十四五”智能制造发展规划》提出，“十四五”及未来相当长一段时期，要构建虚实融合、知识驱动、动态优化、安全高效、绿色低碳的智能制造系统，推动制造业实现数字化转型、网络化协同、智能化变革。

在推进制造业数字化、智能化的道路上，越来越多的企业进行了很多有益的尝试。今年6月29日，西门子在全球发布了Siemens Xcelerator开放式数字商业平台，帮助企业降低数字化转型门槛。

“当前，智能化、数字化已经成为制造业发展趋势，西门子正在不断优化自己的技术和方案，助力中国制造企业特别是中小企业加速数字化进程，助力制造业高质量发展。”西门子（中国）有限公司执行副总裁王海滨日前在接受记者采访时表示。

数字化转型已经成为制造业发展趋势

王海滨表示，进入工业4.0的标志就是数字化概念的诞生，数字化的核心是数字孪生，是用数据驱动来组织生产制造。工业4.0重要的标志就是企业的经营活动，无论是研发和生产制造，还是服务和营销，更多的要基于数据，用数据说话。

“随着半导体技术、计算机技术、云、互联网的发展，使得我们有条件收集到海量数据，这些数据既能够被存储，又能够被处理。数据背后的算法发展，使得企业的运营管理，有数据为基础，这是工业4.0相比工业3.0的不同标志。”他认为，以数据为基础驱动企业运营、企业决策的重要性，企业都已经意识到了，只是各家企业在采集数据、存储数据、挖掘数据、分析数据等方面的程度是不一样的。

王海滨认为，在新冠肺炎疫情等各种不确定因素的倒逼下，数字化转型已经成为我国制造业刚需。企业核心竞争力表现在三大领域：一是正确的数字化战略，二是准确的运营策略；三是企业文化的再造。数字化转型是企业运营再上台阶的必由之路，也是企业文化再造的过程，要有明确的企业战略，以通过数字化转型、智能制造实现更高水平的企业运营。

“西门子数字化理念的核心，就是通过数字孪生技术，将产品的研发、制造、生产，到用户端的使用、服务，全链条的数据串起来，形成数据闭环，使研发速度、生产制造效率，用户使用后的性能等数据形成闭环反馈，让整个创新周期、产品迭代进一步加快。”王海滨说。

为此，西门子提供数字化转型的四层技术架构，高度提炼出数字化企业的核心要素：在最基础层，有各种传感器、控制器及执行机构，再往上一个层级，是边缘计算的设备和生态，再上面是云端，最后是在不同的层级上运行的各种的APP。数据不断产生、并循环流动于四层架构之中，形成数据的闭环反馈，从而实现更高的效率，更大的灵活性，以及更绿色的生产。

多措并举助力中小企业数字化转型

王海滨表示，对于中小企业自身而言，其数字化转型过程中面临着技术、人才、资金三大挑战，在转型过程中可以考虑局部的软、硬件结合的数字化解决方案。

“通过灯塔项目，即不同行业的龙头大企业的示范，能够启发其他更多企业加速推动自身数字化转型。”王海滨认为，对于无力承担动辄千万元投资经费的中小企业，西门子“软硬结合”的轻量化解决方案，推行“软件即服务”业务模式，让他们能够以更灵活的方式共享先进的工业软件、工艺仿真软件和自动化技术。

王海滨介绍，西门子还通过授权服务合作伙伴体系，为第三方合作伙伴提供数字化转型服务的“赋能包”或“培训包”，携手成千上万名优秀工程师更好地覆盖、服务更多中小企业。今年，西门子上线了多触点、跨渠道数字化服务平台“数字化客户之旅”，让客户从中高效获取数万种工业产品及解决方案，满足我国企业尤其是中小企业学习、交易和服务等多重需求。

“中小企业也需要探索数字化转型新模式，如依托政府或产业集群等上下游产业链联动，共创轻量化、低成本、标准化的数字化解决方案。”王海滨表示，近年来，西门子与广东中山、四川成都、浙江台州等地方政府合作建立创新与赋能中心，整合资源，服务地方产业集群，发挥在全球工业自动化和数字化领域的先进技术和专长，推动当地中小企业数字化升级，并为当地制造业的高质量发展培养大量创新型和技能型人才。

目前，西门子正在开展与数字化转型能力相关的培训，并推出西门子1847工业学习平台，以知识付费手段为杠杆促进知识消费者和知识生产者之间形成更加积极的交互合作，打造知识学习生态圈。

以数字化转型推动制造业绿色发展

“双碳”背景下，能效基准将作为高耗能行业供给侧改革的依据，数字化转型则给以工业为代表的高耗能产业更多低碳化的空间。

王海滨表示，数字化与前沿技术的融合创新，各制造业可以实现更高水平的节能，为企业节能减排，实现‘双碳’目标提供动能。在生产过程的不同工艺段，使用软件收集各种数据，能够在整个工厂里实现工厂耗电方面的透明，能够察觉到如何进一步实现整个系统的节能。

在他看来，减碳最首要的就是要厘清碳排放的来源，对于工业产品而言，碳足迹的精算至关重要。西门子推出基于区块链的产品碳足迹可信精算与追溯解决方案，把数据、能耗的排放数据从生产线上收集起来，经过数学公式的运算来计算产品生产过程中排放了多少碳，作为支撑碳市场的可信数据。

王海滨认为，能源转型的过程中还需要改革工艺。在新工艺探索、研发方面，通过西门子工艺过程数字孪生技术（PSE），能够通过现实与虚拟世界的实时交互与迭代优化，实现核心生产工艺优化。

(责编：杨曦、高雷)

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