原标题：贝壳青岛首推“优鲜卖”模式 破解连环单交易痛点

近日，青岛市房地产业协会发布一则通知，向全市开发企业、经纪公司推广一项打通二手房售卖、新房认购流程的“优鲜卖”模式。

据悉，“优鲜卖”模式由贝壳青岛首推，主要是购房者与开发企业、贝壳签订三方协议，与开发企业签订新房认购协议，并与贝壳平台合作经纪公司签署房源加速售卖协议。在协议中，约定时间周期。在此期间，开发企业帮助购房者锁定意向房源，贝壳平台合作经纪公司通过线上流量倾斜、经纪人端线上线下聚焦推广加速旧房销售。若旧房成功售出，则客户可以办理接下来的新房购买流程；若旧房未售出，则开发商退还定金，客户无需承担违约风险。

值得注意的是，在“卖一买一”的连环单中，上述模式涉及二手房与新房交易，即卖掉旧房，置换新房。目前，该模式已在青岛市十几个楼盘落地。

在广东省住房政策研究中心首席研究员李宇嘉看来，此种模式产生的现实背景是当前二手房交易行情比较差、交易价格下跌、交易周期长、成本高。对于热点城市的不少购房人而言，置换需求占比较高，需要卖一才能买一。相比二手房，新房存在交易价格低、交易成本低、户型设计好等优势，因此，很多人想卖掉手上的二手房去买新房，但二手房的交易难度在增加。在这种情况下，怎么去完成“卖一买一”的环节就成为当前房地产市场良性循环需要考量的重要问题。

据不完全统计，8月以来，有超过30个城市调整优化房地产政策，但市场交易量并未有明显起色。尤其是市场信心下挫后，拥有置换需求的购房人也颇为谨慎。置换需求实现的关键是缩短交易周期、降低交易风险。那么，在打通整个交易环节中，究竟该如何整合资源，顺利实现“卖一买一”？

“市场本身是需要整合资源的，贝壳通过整合自身、开发商、房产经纪公司三方形成合力，缩短二手房出售、新房购买的时间间隔期。二手房的整体户型比较小、老破小居多、总价可控，很多刚需客群就希望买到这类房子。由于存在信息不对称，二手房的信息并不容易被购房者看到。相比之下，新房入市之前，有集中营销、渠道销售，各类信息更容易被购房者看到。如果通过贝壳能够迅速找到二手房的购房者，就有助于加速‘卖一’的进程，从而推动‘买一’增加新房市场的交易量”，李宇嘉告诉中国网财经记者。

不论涉及新房，还是仅有存量房，连环单交易因与置换需求密切相关，已得到市场的广泛关注。近日，北京市住建委和市规自委发布了《关于试行存量房交易“连环单”业务并行办理的通知》，主要围绕存量房的“卖一买一”置换需求。

除北京推出“连环单”模式外，广州、济南、南京、唐山等多个城市先后出台二手房“带押过户”新政，旨在简化交易流程，激活二手房市场。

易居研究院智库中心研究总监严跃进认为，“在房屋置换方面的创新举措，能够通过破解交易痛点减少购房人换房的顾虑。一方面，解决资金安全及交易风险问题，使购房人有更多的选择权；另一方面，在房屋流转过程中，提高效率，增加市场活跃度”。(记者 张增艳)

(责编：曹淼、李源)

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