中国气象局新闻发布会现场。人民网记者 余璐摄

人民网北京9月29日电 （记者余璐）9月29日，中国气象局发布《2020年中国温室气体公报》（以下简称《公报》）。《公报》显示，2020年主要温室气体的全球大气年平均浓度达到新高，二氧化碳(CO2)、甲烷(CH4)、氧化亚氮(N2O)分别为1750年工业化前水平的149%、262%和123%。

在中国气象局召开的2022年10月新闻发布会上，中国气象局科技与气候变化司副司长严明良介绍，中国气象局在世界气象组织框架下，协调中国区域的温室气体及相关微量成分高精度观测，所用数据处理方法、标准、流程均与国际接轨，自上世纪九十年代开始温室气体本底浓度观测。

“截止目前，我国已经初步形成天、空、地一体化的温室气体立体观测能力。”严明良表示，2016年，我国发射3颗二氧化碳在轨卫星。2018年开始开展机载温室气体在线观测和平流层温室气体原位观测试验。2021年，中国气象局组建了包含44个国家级气象观测台站和16个省级气象观测站在内的国家温室气体观测网。

记者在会上了解到，目前，中国气象局有7个国家大气本底站开展温室气体业务观测，分别为青海瓦里关、北京上甸子、浙江临安、黑龙江龙凤山、湖北金沙、云南香格里拉和新疆阿克达拉。其中，瓦里关国家大气本底站是世界气象组织全球32个大气本底站之一。2020年我国6个区域本底站的二氧化碳(CO2)和甲烷(CH4)浓度与2019年相比总体呈现增加趋势。

“未来，中国气象局将进一步提升观测能力，形成覆盖我国16个气候关键区并辐射全球主要纬度带的全要素温室气体本底观测骨干网，增强全球大气二氧化碳和甲烷宽覆盖、高精度、高时空分辨率的业务化观测能力。同时，基于我国自主卫星，联合多种星载探测手段，提高全球温室气体监测水平，为顺利实现我国碳达峰目标和碳中和愿景目标提供科学监测支撑。”严明良说。

(责编：王连香、高雷)

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