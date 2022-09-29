人民网北京9月29日电 由国际商事争端预防与解决组织主办的全球知识产权50人论坛将于近期在北京举行，联合国教科文组织总干事、世界知识产权组织总干事等国际组织负责人将出席论坛，与该领域知名学者及商界人士一道，就国际知识产权领域的热点和难点问题，以及国际知识产权最新动向进行深入探讨和交流。争端解决组织秘书长刘超博士和全球知识产权50人论坛发起人之一、中国人民大学知识产权学院院长刘春田教授表示，本届论坛将致力于推动建立更加开放、包容和公平的国际知识产权新秩序，促进全球范围内知识产权领域争端的预防和解决。

据介绍，2022年2月9日，国际商事争端预防与解决组织（以下简称争端解决组织）面向全球发布公告决定成立全球知识产权50人论坛（Global Intellectual Property 50，以下简称“GIP 50”），受到广泛关注。GIP 50旨在汇聚全球知识产权政商领袖、学界精英和业界翘楚，为推动全球知识产权机制更加健康地发展搭建沟通桥梁，进一步做好国际知识产权争端预防和解决工作。

“争端解决组织一直积极引领凝聚各方力量，统筹推进成立GIP 50的各项工作。”刘超秘书长认为，争端解决组织作为目前全球唯一集商事争端预防与解决服务为一体的非政府间国际组织，自筹建至2020年10月15日正式成立期间，就得到了来自亚洲、欧洲、非洲、北美洲、南美洲等四十五家创始会员单位的支持，可以说自诞生之日起就是一个真正的国际平台。随着知识产权在全球商业经济中的重要性日益凸显，争端解决组织认为非常有必要搭建一个协调联动的知识产权国际合作网络，通过加强知识产权国际合作机制建设、持续优化知识产权国际合作环境，促进各方在知识产权问题上达成若干共识，有效预防和妥善应对国际知识产权争端。“50”本身是一个概数，争端解决组织愿意充分发挥自身中立性、国际性的优势，与各方一道将GIP50打造成为面向世界的国际知识产权交流合作长效机制平台。

刘春田教授表示，中国改革开放40年，建立了系统知识产权制度，并加入诸多国际公约，既是全球知识产权体系的受益者，也是该体系的建设性力量。中国成为世界第二大经济体，知识产权制度居功显要。进入新世纪，以加入WTO为契机，中国知识产权法学界积极进取，在科学研究、教育、立法、司法、产业等领域积极开展了广泛的合作，成功举办了一系列的双边、多边、地区性、洲际性知识产权的国际会议，与世界知识产权组织、联合国教科文组织建立了长期的合作，还与美国商会共同发起建立了“中美知识产权学者对话联席会议”，该机制连续10年举办，成效显著。上述努力增进了中国和世界各国以及各相关国家之间在知识产权领域的相互了解，促进了多方的经济贸易合作。

谈到成立全球知识产权50人论坛的意义，刘超秘书长认为：一是创新打造全球沟通交流合作平台。GIP50将为营造平等、互惠、开放、发展的国际知识产权新秩序，推动完善国际贸易和跨境投资中知识产权国际规则、标准的制定等相关重要领域贡献智慧力量。二是发挥国际知识产权领域引领作用。随着时代发展与科技进步，GIP50今后亦将兼收并蓄，在国际知识产权领域秉持践行者、引领者、驱动者的作用，不断促进国际知识产权治理框架的完善和治理格局的重塑。

三是促进知识产权领域争端预防与解决。GIP50不仅为国际知识产权领域注入新活力，还将推动全球工商界、法学法律界和衷共济，促进后疫情时代生产力变革，赋能全球经济向好发展。

刘春田教授表示，提升从知识的教育、科学、技术、生产、流通到消费的经济和法律机制的科学认识和实践经验，进一步提高人类的创新能力，增进各国的相互理解、交流与合作等具有积极作用。中国在40年的发展中，积累了独特的经验，有与众不同的话语能力，《知识产权强国战略纲要》是一个重要表现，对全球化发展可以提供有益的启示。中国愿意为此做出贡献。

刘超秘书长认为，GIP50论坛是争端解决组织“G50系列论坛”的重要一环。GIP50拟于明年上半年于中国北京举办首届论坛。考虑到论坛的国际性与开放性，还将在全球其他国家和地区举办活动，以促进国际交流合作。期望GIP50成为知识产权领域专业化、国际化、多维度的交流学习平台；致力于推动建立更加开放、包容和公平的国际知识产权新秩序；致力于发挥知识产权保护在促进创新和优化营商环境中的重要作用，并推动构建共商共建共享的知识产权全球治理新格局。

刘春田教授认为，以知识产权为核心的财产制度是国际秩序保持稳定的基础，是保障人类社会这艘大船持续前行的压舱石。首届“全球知识产权50人论坛”将设主论坛和若干分论坛，深化对创新与知识产权的认识，交流各国经验，提出新的问题，以期团结多方力量，凝聚共识。

附：国际商事争端预防与解决组织关于成立全球知识产权50人论坛的公告

随着世界主要经济体开发和运用新知识、新技术力度不断加大，与之相应，知识产权在成为创造财富的主要手段的同时，也日益成为国际竞争力的核心要素和国际商事争端的焦点问题之一。为进一步做好国际知识产权争端预防和解决工作，国际商事争端预防与解决组织（ICDPASO,以下简称“争端解决组织”）决定成立全球知识产权50人论坛（Global Intellectual Property 50，以下简称“GIP 50”）。GIP 50致力于汇聚全球知识产权政商领袖、学界精英和业界翘楚，为推动全球知识产权机制更加健康地发展构建沟通桥梁。现将有关事项公告如下：

一、GIP 50组织架构

GIP 50将为常设论坛。为保障论坛的独立性、专业化和公信力，将设立论坛组委会，由主席、副主席、秘书长和成员组成。论坛组委会实行聘任制，每届任期三年。争端解决组织将下设知识产权中心承担GIP 50秘书处职能。

GIP 50成员实行申报制。申报者包括：个人、企业、有关机构，不限国别和地域。报名经组委会秘书处初步筛选后，由争端解决组织通过官方网站和公众号等渠道向全球进行公示；经公示无异议并报争端解决组织监督委员会审核后，正式入选。

二、GIP 50活动内容

（一）主论坛：每年召开一次，旨在针对全球知识产权新动向、新发展开展深入探讨；

（二）配套活动：根据知识产权领域热点、难点等专门问题和关切，不定期开展不同形式的对话会、研讨会、圆桌会等活动，如“知识财富论坛”等；

（三）成果发布：组织专业力量围绕国际知识产权领域的热点和难点问题开展研究，陆续发布全球知识产权指数报告等研究成果；

（四）人才培养：着眼于服务经济全球化，积极探索开展知识产权人才培养计划和行动；

（五）其他事项：根据知识产权国际规则体系、知识产权全球发展的最佳实践等情况，适时开展相关活动。

三、注意事项

（一）申报者应具有促进全球知识产权交流合作的基本意识，自觉维护本论坛声誉；

（二）GIP 50致力于为全球知识产权相关领域各界人士、企业、机构搭建沟通桥梁，相关观点仅代表成员；

（三）GIP 50坚持普惠包容，欢迎各界有意向的专业人士、机构等积极参与论坛所组织的活动；

（四）GIP 50为非营利性常设论坛，相关活动费用由各参与方共同商定；

（五）GIP 50主论坛及配套活动将在全球范围内遴选主办城市和合作单位，敬请关注垂询。

争端解决组织诚邀有志于参与知识产权全球发展的各界人士共襄盛举！敬请有意者填写申请表（下载地址：http://www.icdpaso.org/content/2247），并于3月31日之前提交至争端解决组织秘书处邮箱（secretariat@icdpaso.org），邮件标题请注明“GIP 50”。

特此公告。

国际商事争端预防与解决组织

秘书处

2022年2月9日

(责编：王震、陈键)

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