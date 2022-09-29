人民网北京9月29日电 （黄盛）9月29日，中国上市公司协会（以下简称中上协）与人民网联合在京举办《封面人物：上市公司高管访谈》栏目线下启动仪式。中上协党委委员、副会长孙念瑞，人民网党委委员、副总编辑孙海峰出席仪式并致辞发言。近60家上市公司负责人通过视频的方式参加启动仪式，共同见证了《封面人物：上市公司高管访谈》栏目的正式上线。

孙念瑞表示，希望通过《封面人物》这档全新打造的融媒体栏目，全方位、多角度展现上市公司“关键少数”对企业高质量发展的思考与探索。作为上市公司之家，中上协将一如既往为上市公司提供优质的会员服务。去年以来，中上协将新闻宣传、舆论引导作为增强市场信心、支持上市公司高质量发展的重要一环，联合人民网等新闻媒体，不断探索创新开展各类新闻宣传活动，其中，《中上协会客厅》《上市公司在行动》等栏目，在全市场引起积极反响。协会将继续努力，充分发挥媒体宣传合力，共同为上市公司构建良好舆论生态贡献中上协力量。

孙海峰表示，在全媒体时代，新型主流媒体的发展为传播上市公司高质量发展，提供了更多元、更深入的表达空间。人民网重视对资本市场及上市公司的宣传报道，以“深度内容产品+智库服务”为关键点，积极构建资本市场的“新闻+政务服务商务”生态圈，提供了集新闻生产、传播、理论研究等多维度的媒体赋能。未来人民网希望与中上协及上市公司群体一同在探索数据共享、智库咨询、共建企业服务平台等领域加强合作，携手推动资本市场的繁荣稳定。

启动仪式上，利亚德董事长兼总裁李军，交控科技董事长兼总经理郜春海，硅宝科技董事会秘书李媛媛，新大正助理总裁、董事会秘书翁家林，仁度生物董事会秘书蔡廷江，以及燕京啤酒等公司代表在线上交流。

大家一致认为，做好新闻宣传不仅是对外宣传展示企业良好形象的重要手段，更是提炼丰富企业文化、增强企业软实力的重要途径，对提高上市公司质量、增强公司价值管理能力具有积极的推动作用。同时，与会嘉宾对中上协及人民网联合开设《封面人物》专栏，给予了高度评价，并表示将积极参与栏目录制，共同讲好中国上市公司高质量发展的好故事。

《封面人物》是由中上协与人民网联合打造，以鲜活的经济事件和产业动向为支点，邀请上市公司董事长、总经理分享个人观点，在展现对话者思想魅力的同时，充分彰显中国上市公司高质量发展的底蕴与潜力。

(责编：王连香、高雷)

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