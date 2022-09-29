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穿越高寒冻土区的哈伊高铁全线开工建设

2022年09月29日17:23 | 来源：新华社
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　　记者从中国铁路哈尔滨局集团有限公司获悉，穿越高寒地区多年冻土区的哈尔滨至伊春高铁（哈伊高铁）哈尔滨至铁力段9月29日正式开工建设，至此，哈伊高铁已全线开工。

　　位于黑龙江省的哈伊高铁是我国在建的最北端高速铁路，由哈尔滨至铁力段、铁力至伊春段组成，起自哈尔滨，途经绥化等地，终至伊春，线路长度318公里，设计时速250公里。

　　哈伊高铁施工现场（无人机照片）。新华社记者 张涛 摄

　　本次开工建设的哈尔滨至铁力段正线全长188公里，地处高寒地区，沿线多处分布季节性冻土，施工难度较大，桥梁占比达72%。

　　据了解，哈伊高铁是一条路网功能与城际功能并重、兼顾旅游的高速铁路，项目建成后将加强黑龙江省北部边疆地区与内陆发达地区的经济联系，加速哈长城市群融合发展，促进东北老工业基地新一轮振兴。（记者徐凯鑫）

(责编：胡永秋、袁勃)
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