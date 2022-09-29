中国气象局新闻发布会现场。人民网记者 余璐摄

人民网北京9月29日电 （记者余璐）“国庆假日期间，强冷空气将自北向南影响我国大部地区，气温下降幅度达8℃至12℃，部分地区降温14℃至16℃，局地超过18℃。”在中国气象局今天召开的新闻发布会上，国家气象中心副主任方翔介绍说。

据中央气象台预计，国庆假日期间，四川北部、陕西南部、华北南部、黄淮等地有强降雨；江南、华南北部多高温少雨天气；华北黄淮局地有雾。

方翔表示，10月1日至6日，我国大部地区自北向南将先后出现4级至6级偏北风，阵风8级至10级。10月1日至3日，新疆东部和南疆盆地、青海北部、甘肃西部、内蒙古大部、辽宁、吉林、河北、天津、山东等地部分地区有5级以上大风、阵风7级至8级。10月4日至6日，辽宁、河北东北部、山西中北部、陕西北部等地将出现初霜冻。

“此外，江南华南北部多高温少雨天气。”方翔谈到，10月1日至4日，江汉、江淮、江南及广东北部、广西北部等地将出现大范围高温天气，日最高气温可达到35℃至37℃，部分地区38℃至39℃。国庆假日期间，江南、华南北部高温日数可达4天至6天，10月5日起，高温将逐步缓解。

谈及国庆期间冷空气影响，中央气象台首席预报员马学款在会上表示，10月1日至6日，受四川北部至黄淮有强降雨的影响，交通运行方面，京港澳、京昆、包茂、福银、二广、大广、济广、连霍、京沪、青兰道路湿滑或积水风险较高。10月1日至3日的凌晨至上午时段，华北黄淮局部地区有雾，部分高速公路路段能见度低于1公里。9月30日至10月1日，出程高峰期，天气对易拥堵路段基本无影响。10月5日至7日，返程高峰时段，安徽、湖北、广东境内的易拥堵路段降雨灾害风险等级为中到较高，影响通行效率。

国庆返程受降雨影响的易拥堵路段。中国气象局供图

“在铁路交通气象影响方面，10月3日至5日，需防范四川东北部、重庆、陕西、山西等地部分山区铁路受较强降雨及次生灾害的影响，可能导致降速运行、列车晚点等。”马学款说。

全国各省“中国天然氧吧”分布数量。中国气象局供图

“国庆假日期间，全国大部适宜出行。浙江、江西、湖南、云南、黑龙江等省天然氧吧创建地多、出行条件持续较好。”马学款提醒，但西北地区东南部、华北地区西部和南部、东北西部、内蒙古中东部、黄淮大部及川渝地区东北部等地先后受降雨、大风降温或降雪等影响，将相继出现不太适宜或不适宜出行等级，公众在出行途中应注意较强风雨影响，提前做好安全防范措施。

(责编：王连香、高雷)

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