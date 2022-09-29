新华社北京9月29日电 题：为市场主体纾困发展提供有力支撑——国家税务总局介绍退减缓免税费政策落实进展

新华社记者王雨萧、申铖

今年以来，新的组合式税费支持政策、稳经济一揽子政策措施以及接续政策分批推出，为减轻市场主体负担、稳住宏观经济大盘提供了有力支持。国家税务总局29日召开新闻发布会，介绍了退减缓免税费政策落实最新进展。

全国新增减税降费及退税缓税缓费超3.4万亿元

国家税务总局总审计师蔡自力介绍，税务部门坚持“快退税款、狠打骗退、严查内错、欢迎外督、持续宣传”多措并举，确保各项利企惠民政策扎实推进，截至9月20日，全国新增减税降费及退税缓税缓费超3.4万亿元。

蔡自力介绍，3.4万亿元主要包括三部分：一是今年1月1日至9月20日，已退到纳税人账户的增值税留抵退税款达22113亿元；二是1至8月全国新增减税降费5916亿元；三是今年1月1日至9月20日，累计办理缓税缓费6326亿元。

“今年实施的一系列税费支持政策，既有阶段性措施，又有制度性安排；既有税率式优惠，又有税基式优惠；既有退税、减税、免税、缓税政策，又有降费、缓费措施；既有普遍适用的减负政策，又有特定领域专项帮扶措施；既有中央统一实施的政策，又有地方依法自主实施的措施。多种政策工具有效组合、协同发力，为市场主体纾困发展提供了有力支撑。”蔡自力说。

税费支持政策落地生效，为稳住宏观经济大盘提供有力支撑。税收数据显示，8月全国企业销售收入同比增长5.2%，较7月提高2.1个百分点，较二季度提高4.1个百分点，延续了恢复发展态势。

国家税务总局纳税服务司司长沈新国介绍，税务部门建立全国统一的税费知识标签体系，依托税收大数据精准推送政策，同时将“非接触式”办税缴费事项进一步拓展至233项。下一步，将加大力度推进“便民办税春风行动”措施落地见效，助力市场主体应享尽享快享政策红利。

加大对制造业、高新技术企业等支持力度

13日召开的国务院常务会议指出，对制造业中小微企业、个体工商户前期缓缴的所得税等“五税两费”，9月1日起期限届满后再延迟4个月补缴，涉及缓税4400亿元。

国家税务总局征管和科技发展司副司长付扬帆介绍，税务部门优化升级了信息系统，无需纳税人操作，原先缓缴的税费缴款期限自动延长4个月。对纳税人在缓缴期限内提前缴纳已缓缴的税费，信息系统自动提示纳税人进一步确认，引导其应享尽享。

“缓缴税费政策实施以来，全国已累计为305万户制造业中小微企业办理缓缴税费5256亿元。”付扬帆说，据估算，缓缴税费政策总体上预计可为制造业中小微企业节省融资成本超过200亿元，既进一步缓解制造业中小微企业资金占用压力，又进一步减轻这些企业的财务成本负担。

7日召开的国务院常务会议部署了支持企业创新的阶段性减税政策，提出对高新技术企业在今年四季度购置设备的支出，允许当年一次性税前全额扣除并100%加计扣除，且地方和中央财政进一步予以支持等举措。

国家税务总局所得税司司长王世宇介绍，国家税务总局联合财政部、科技部印发公告，对政策具体执行范围、时限等内容进行了明确。同时，结合新政策的业务特点、第三方数据等，研究开发风险防控指标，对企业享受优惠情况进行疑点扫描和风险应对，打击弄虚作假骗取税收优惠行为。

落实出口退税支持举措促进外贸发展

“今年前8个月，全国累计办理出口退（免）税1.35万亿元，为我国外贸出口稳定增长发挥了积极作用。”国家税务总局货物和劳务税司司长谢文说。

记者了解到，为便利企业享受政策红利，税务部门精简7类出口退税事项的11种申报资料，加大“非接触式”办理、“容缺”办理等措施推行力度，截至9月20日，已有3.1万户企业累计减少报送27万份纸质资料，31万户有出口退税申报企业的所有出口退税事项均可全程网上办，6089户新办企业享受了“容缺”办理便利。

谢文说，为加快出口退税进度，支持出口企业缓解资金压力，今年以来，全国税务机关为所有出口企业办理正常出口退税的平均时间已压缩至6个工作日内。今年6月20日起，对一、二类出口企业阶段性加快出口退税进度，办理正常退税的平均时间压缩至3个工作日内。

记者还从发布会上了解到，税务部门持续聚焦“假企业”“假出口”“假申报”虚开发票、骗取出口退税及税费优惠等违法行为严查狠打，截至9月20日，累计查处涉嫌虚开骗税企业14.35万户，查处涉嫌骗税的出口企业1578户，挽回税款损失42.84亿元。

(责编：胡永秋、袁勃)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经