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今年，神舟十五号飞船将从这里发射！

2022年10月06日11:36 | 来源：央视军事
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今年，神舟十五号

与神舟十四号乘组

将首次实现在轨乘组的轮换

神舟十五号载人飞船

将在酒泉卫星发射中心发射

跟国防军事频道记者一起探访这里

我国唯一的

“两弹结合”试验发射阵地

在酒泉卫星发射中心

有一处发射阵地旧址

它修建于1966年

共完成了4次导弹发射任务

它就是我国第一次

也是唯一一次

“两弹结合”试验发射阵地

是“两弹一星”精神的

重要发祥地之一

这里也是中国酒泉卫星发射中心

设施设备最为简陋

工作环境最为恶劣

使用次数最少的发射阵地

1966年10月27日

我国第一枚装载有核弹头的

“东风2号甲”导弹在这里点火发射

飞向新疆罗布泊

“两弹结合”试验发射阵地

见证了西方核大国对我国进行

核讹诈、核威胁的彻底破产

也见证了

我国掌握核打击能力的艰辛历程

距离发射平台160米远的距离

有一口竖井

往下延伸6米是地下控制室

在发射最后时刻

控制人员在里面进行点火

当年经过严格筛选

指挥部最终慎重决定

由高震亚等7名同志

值守地下的圆形控制室

他们7个人当时已经做好了

随时牺牲的准备

后来大家也把他们称为

“两弹结合七勇士”

而这次试验的成功

也标志着我国具备了

真正意义上的核威慑和核打击能力

我国第一个

固定式导弹、卫星发射场

距离“两弹结合”试验阵地不远的

东方红卫星发射场

始建于1965年7月

是我国第一个固定式导弹、卫星发射场

我国东风系列的多枚导弹

都在这里进行试验

我国第一颗人造地球卫星

“东方红一号”

从这里发射飞向太空

开启了我国浩浩荡荡的

太空探索之旅

酒泉卫星发射中心原主任崔吉俊介绍：

两个发射工位

一个叫138发射工位

一个叫5020发射工位

这两个发射工位是

共用一个勤务塔来完成发射准备

此后的时间里

这里先后执行44次发射任务

直到1996年10月才退出历史舞台

“两弹一星”的成功奠定了

我国在国际舞台上的重要地位

与此同时

中国的飞天梦也正在孕育之中

我国唯一的

载人航天发射塔架

1992年9月21日

中国载人航天工程立项实施

目前我国唯一的载人航天发射塔架

就在酒泉卫星发射中心

它主要担负的任务是

我国目前载人航天工程当中的

载人飞船、天宫实验室等

航天器的发射任务

曾圆满完成了

从神舟一号到神舟十四号飞船

以及天宫一号、天宫二号的发射

下一步，神舟十五号飞船

也将在这里完成发射

到目前为止

已经成功将

14位23人次航天员成功送入太空

一起跟着穿越机来看↓↓

监制丨马烨

主编丨白晨

总台记者丨马敏捷 张超群 林泉

韩松 陈刚 韦婷婷

李娜 刘东雪 王军 陈克

张磊 周正浩 王琳 麻雨洁 何书雨

石中华 孔祥鹏 郑伟杰 贺高兵 王衡 刘向峰

编辑丨张聪

视频编辑丨王婧晗 钱智健

央视军事

(责编：徐婵、岳弘彬)
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