人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

我国跨境证券投资便利化程度明显提升

2022年10月06日15:57 | 来源：新华网
小字号

新华社北京10月6日电 题：我国跨境证券投资便利化程度明显提升

新华社记者刘开雄

近年来，我国多措并举推动金融市场双向开放，促进跨境证券投资便利化，资本项目开放程度显著提升，国际投资者持续增持境内金融资产。

国家外汇管理局日前发布消息显示，截至2022年6月末，外资持有境内股票市值37107亿元人民币，占境内股票流通市值的5.1%；外资持有境内债券市值36850亿元人民币，占境内债券市场市值的2.7%。

外汇局此次发布的内容显示，2018年至2021年，我国证券投资项下资金分别净流入1069亿美元、579亿美元、955亿美元和510亿美元，丰富和拓宽了我国国际收支交易渠道。

在过去几年间，我国金融市场开放领域从股票市场向银行间债券市场、商品期货市场全方位拓展，从二级市场向一级市场逐步延伸。

目前，我国已基本形成以合格机构投资者制度、互联互通机制和境外投资者直接入市（银行间债券市场直接投资、境外投资者直接参与境内特定品种期货）为主的金融市场开放格局。

取消合格境外机构投资者（QFII/RQFII）资金汇出比例要求和本金锁定期要求、取消QFII/RQFII投资额度限制、允许QFII投资者参与期货市场相关金融衍生品交易品种……一系列扩大金融开放举措的实施提升了跨境证券投资便利化水平。

近年来，境内股票和债券先后纳入国际主要主流指数，显示了全球机构投资者对中国金融市场开放的高度认可。

“对照发达经济体和其他新兴经济体的金融市场外资占比结构，我国跨境证券投资项下外资流入仍有较大潜力。”外汇局相关部门负责人介绍，外汇局将继续深化金融市场开放，统筹考虑经济发展阶段、金融市场运行情况和金融稳定性要求，加大交易环节和汇兑环节联动，稳妥有序推进资本项目高水平开放。

(责编：徐婵、岳弘彬)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
供给提质、需求扩容 消费升级助力美好生活
　　【相关阅读】 数读中国：十年发展看民生 人享其行、物畅其流 人民获得感幸福感增强.…
国庆假期第四日全国公路水路预计发送旅客2775万人次
　　人民网北京10月4日电 （记者乔雪峰）记者从交通运输部获悉，10月4日，全国公路预计发送旅客2700万人次，环比下降2.0%，比2021年同期下降33.4%，比2020年同期下降42.6%。水路预计发送旅客75万人次，环比增长2.89%，比2021年同期下降31.1%，比2020年同期下降25.2%。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部