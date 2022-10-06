新华社北京10月6日电 题：我国跨境证券投资便利化程度明显提升

新华社记者刘开雄

近年来，我国多措并举推动金融市场双向开放，促进跨境证券投资便利化，资本项目开放程度显著提升，国际投资者持续增持境内金融资产。

国家外汇管理局日前发布消息显示，截至2022年6月末，外资持有境内股票市值37107亿元人民币，占境内股票流通市值的5.1%；外资持有境内债券市值36850亿元人民币，占境内债券市场市值的2.7%。

外汇局此次发布的内容显示，2018年至2021年，我国证券投资项下资金分别净流入1069亿美元、579亿美元、955亿美元和510亿美元，丰富和拓宽了我国国际收支交易渠道。

在过去几年间，我国金融市场开放领域从股票市场向银行间债券市场、商品期货市场全方位拓展，从二级市场向一级市场逐步延伸。

目前，我国已基本形成以合格机构投资者制度、互联互通机制和境外投资者直接入市（银行间债券市场直接投资、境外投资者直接参与境内特定品种期货）为主的金融市场开放格局。

取消合格境外机构投资者（QFII/RQFII）资金汇出比例要求和本金锁定期要求、取消QFII/RQFII投资额度限制、允许QFII投资者参与期货市场相关金融衍生品交易品种……一系列扩大金融开放举措的实施提升了跨境证券投资便利化水平。

近年来，境内股票和债券先后纳入国际主要主流指数，显示了全球机构投资者对中国金融市场开放的高度认可。

“对照发达经济体和其他新兴经济体的金融市场外资占比结构，我国跨境证券投资项下外资流入仍有较大潜力。”外汇局相关部门负责人介绍，外汇局将继续深化金融市场开放，统筹考虑经济发展阶段、金融市场运行情况和金融稳定性要求，加大交易环节和汇兑环节联动，稳妥有序推进资本项目高水平开放。

(责编：徐婵、岳弘彬)

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