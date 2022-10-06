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主播说联播丨这里有份最高的“招聘”信息，不妨点开看看→

2022年10月06日16:28 | 来源：央视新闻
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为满足载人航天工程后续飞行任务需要，我国第四批预备航天员选拔工作已于近期启动。什么样的人能成为预备航天员？主播严於信为你划重点，戳视频↓↓↓

今天来说一份最有高度的“招聘”信息，也可以说是一份来自中国空间站的“邀请函”：我国第四批预备航天员选拔工作已经启动，本次将选拔12至14名预备航天员，包括航天驾驶员7至8名，航天飞行工程师和载荷专家共5至6名。其中，载荷专家2名左右。

可能有人会好奇，什么样的人能成为预备航天员呢？这当中，航天驾驶员从现役飞行员中选拔，很多现役航天员，比如翟志刚等等都是战斗机飞行员出身；航天飞行工程师，主要从航空航天相关领域的科研人员中选拔，而载荷专家负责的是开展太空实验等研究，将在从事空间科学研究的科研人员中选拔。

除了工程技术方面的背景之外，身体素质、心理素质方面的要求也很高。可以说，飞天的门槛真不低。网友说，这“邀请函”我还敢打开，是不是有点飘了。其实，梦想还是应该有的。仰望星空，脚踏实地，这样梦想就不飘。特别是对于青少年来说，选拔的要求就是努力的方向。未来，随着中国空间站的建成，肯定需要更多航天员和各方面的人才。

值得注意的是，这次选拔载荷专家还是首次面向港澳地区，澳门已经启动了报名。不少港澳青年对此感到很兴奋，有的人已经摩拳擦掌，准备报名，希望能一圆太空梦。还记得，之前的天宫课堂曾在港澳设立地面分课堂，这就激发了很多港澳青年立志逐梦太空。如今，载荷专家面向港澳进行选拔，这是关怀也是激励，梦想正在照进现实。浩瀚星空，征途不止，中国空间站等你来“出差”！

监制/李浙 主编/王兴栋

视频编辑/毛国龙

编辑/战星岑 校对/高少卓

(责编：徐婵、岳弘彬)
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