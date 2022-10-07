人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

绿电高速有了“中转仓”

本报记者  刘雨瑞
2022年10月07日05:04 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　截至今年7月底，青海省电网总装机4342万千瓦，其中新能源装机占比61.9%，位居全国第一。虽说青海“风”“光”俱佳，但新能源出力间歇性、波动性强，往往“看天吃饭”。当超过电网承载上限，绿电高速堵“电”了，怎么办？

　　出海西蒙古族藏族自治州格尔木市东行10公里，茫茫戈壁上，一座仓库蓦地映入眼帘，这里是国内首个商业化运行的独立储能电站——上海电气格尔木美满闵行储能电站。“两年前项目投产，为节省成本，利用了闲置仓库。”项目经理申元松介绍，“现在仓库仍发挥储运作用，只不过里面存的，变成了绿电。”

　　仓库内，52排高约3米、长约10米的铁架上，5928块磷酸铁锂电池整齐排列，总能量约为64兆瓦时。按每天10度电计算，这里储存的电可供一个家庭不间断地使用17.5年。

　　储能电站采用“共享”模式，新能源发电企业在弃风、弃光高峰时段，可将原本无法上行电网的绿电暂存，躲过“高峰期”，待消纳能力提升，再由储能电站将调频后均衡、优质的电能发送至电网。

　　“我们不生产‘货物’，只是‘货物’的‘中转仓’，附带打包整理服务。”申元松说，“一举两得，不仅挽回了原本要舍弃的电能，还为发电企业省下了自建储能电站的成本。”

　　要想最大程度发挥“中转仓”的能力，需要不断提升储运效率。项目刚投产时，储能电站只在白天新能源大发时充电，晚间用电高峰时放电，后来调整为“按断面负载率”实时调整的充放电模式，通道满载时充电，负载率小于等于80%时放电。储能电站由此前每日“一充一放”转变为“多充多放”，如今每日充入电能稳定在100兆瓦时以上。

　　过去，储能电站的电池存在转换效率低、无法统一控制等问题。有的电池满充满放好几次，有的却没用几次，有时存进去10度电，上行电网时却只剩七八度。

　　记者走进电池仓一侧的控制室，4块大屏占据半面墙壁，数据显示，每块电池的容量都定格在92%。“通过与电池生产厂家合力攻关，我们实现了电池单体的动态一致性管理，在一天两充两放的情况下，损耗率只有不到10%。”申元松手指屏幕，十分自豪，“看！电网刚刚向我们下达了供电的指令，‘绿电’已经开始汇入‘高速路’了。”

　　得益于电池储能放电功率可根据需求灵活配置、响应速度快、不受地理环境等条件限制的优势，该储能电站2021年上网电量1463万千瓦时，有效提高了当地电网对新能源的消纳能力。

　　近年来，《青海省国家储能发展先行示范区行动方案（2021—2023年）》《青海省关于印发支持储能产业发展若干措施（试行）的通知》等文件印发，青海不断丰富储能交易品种，扩展储能利润空间，推动储能产业在支撑新能源开发利用方面发挥更大作用。

　　截至7月底，青海电网并网电化学储能容量为49.8万千瓦时，其中参与共享储能的电站有2座，总容量为16.4万千瓦时，全省新能源发电企业参与共享储能交易，累计成交4208笔，总充电量11959万千瓦时，总放电量9778万千瓦时。


　　《 人民日报 》（ 2022年10月07日 02 版）
(责编：袁勃、胡永秋)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
供给提质、需求扩容 消费升级助力美好生活
　　【相关阅读】 数读中国：十年发展看民生 人享其行、物畅其流 人民获得感幸福感增强.…
国庆假期第四日全国公路水路预计发送旅客2775万人次
　　人民网北京10月4日电 （记者乔雪峰）记者从交通运输部获悉，10月4日，全国公路预计发送旅客2700万人次，环比下降2.0%，比2021年同期下降33.4%，比2020年同期下降42.6%。水路预计发送旅客75万人次，环比增长2.89%，比2021年同期下降31.1%，比2020年同期下降25.2%。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部