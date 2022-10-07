本报记者 刘雨瑞

截至今年7月底，青海省电网总装机4342万千瓦，其中新能源装机占比61.9%，位居全国第一。虽说青海“风”“光”俱佳，但新能源出力间歇性、波动性强，往往“看天吃饭”。当超过电网承载上限，绿电高速堵“电”了，怎么办？

出海西蒙古族藏族自治州格尔木市东行10公里，茫茫戈壁上，一座仓库蓦地映入眼帘，这里是国内首个商业化运行的独立储能电站——上海电气格尔木美满闵行储能电站。“两年前项目投产，为节省成本，利用了闲置仓库。”项目经理申元松介绍，“现在仓库仍发挥储运作用，只不过里面存的，变成了绿电。”

仓库内，52排高约3米、长约10米的铁架上，5928块磷酸铁锂电池整齐排列，总能量约为64兆瓦时。按每天10度电计算，这里储存的电可供一个家庭不间断地使用17.5年。

储能电站采用“共享”模式，新能源发电企业在弃风、弃光高峰时段，可将原本无法上行电网的绿电暂存，躲过“高峰期”，待消纳能力提升，再由储能电站将调频后均衡、优质的电能发送至电网。

“我们不生产‘货物’，只是‘货物’的‘中转仓’，附带打包整理服务。”申元松说，“一举两得，不仅挽回了原本要舍弃的电能，还为发电企业省下了自建储能电站的成本。”

要想最大程度发挥“中转仓”的能力，需要不断提升储运效率。项目刚投产时，储能电站只在白天新能源大发时充电，晚间用电高峰时放电，后来调整为“按断面负载率”实时调整的充放电模式，通道满载时充电，负载率小于等于80%时放电。储能电站由此前每日“一充一放”转变为“多充多放”，如今每日充入电能稳定在100兆瓦时以上。

过去，储能电站的电池存在转换效率低、无法统一控制等问题。有的电池满充满放好几次，有的却没用几次，有时存进去10度电，上行电网时却只剩七八度。

记者走进电池仓一侧的控制室，4块大屏占据半面墙壁，数据显示，每块电池的容量都定格在92%。“通过与电池生产厂家合力攻关，我们实现了电池单体的动态一致性管理，在一天两充两放的情况下，损耗率只有不到10%。”申元松手指屏幕，十分自豪，“看！电网刚刚向我们下达了供电的指令，‘绿电’已经开始汇入‘高速路’了。”

得益于电池储能放电功率可根据需求灵活配置、响应速度快、不受地理环境等条件限制的优势，该储能电站2021年上网电量1463万千瓦时，有效提高了当地电网对新能源的消纳能力。

近年来，《青海省国家储能发展先行示范区行动方案（2021—2023年）》《青海省关于印发支持储能产业发展若干措施（试行）的通知》等文件印发，青海不断丰富储能交易品种，扩展储能利润空间，推动储能产业在支撑新能源开发利用方面发挥更大作用。

截至7月底，青海电网并网电化学储能容量为49.8万千瓦时，其中参与共享储能的电站有2座，总容量为16.4万千瓦时，全省新能源发电企业参与共享储能交易，累计成交4208笔，总充电量11959万千瓦时，总放电量9778万千瓦时。

《 人民日报 》（ 2022年10月07日 02 版）

(责编：袁勃、胡永秋)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经