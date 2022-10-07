严钰景、夏天

“万泉河水清又清，我编斗笠送红军……”这支传唱多年的老歌，如今已成为海南许多重大活动的主题曲，在博鳌亚洲论坛年会和中国国际消费品博览会上悠扬响起，成为海南自由贸易港全面深化改革开放的经典背景音。作为海南的“母亲河”和革命摇篮，万泉河哺育了红色娘子军并见证其精神历久弥新，随着国家生态文明试验区建设推进，山林聚水，水润民生，万泉河水更清，沿河生态更绿。

秀水出名山，五指孕万泉。有海南“屋脊”、琼州“水塔”之称的五指山，孕育了众多河流。其东麓热带雨林深处，一挂瀑布飞流直下，在望天树、细叶榕等热带乔木“拱卫”之下，汇聚成潭顺着山势奔流，这里就是万泉河的干流源头。

山、水、雨林是循环共生的有机统一体，山因林而青，水因林而聚，保护好雨林就是守护绿水青山。琼中黎族苗族自治县林业局生态办主任王德才说，2021年10月，海南热带雨林国家公园设立，是我国首批5个国家公园之一，万泉河源头就位于公园核心区，如今实施最严格的雨林生态保护措施，琼中县森林覆盖率超过86%，水源涵养、净化功能不断提升。

万泉河作为水质优良、生态环境优美的热带河流，全长163公里，流域面积3600多平方公里，占海南岛面积的十分之一。

依山而建，向水而兴。近年，琼中大力发展绿色产业和生态旅游，不断挖掘县域经济可持续发展绿色增长极。琼中黎族苗族自治县加钗农场新伟茶厂的1600亩茶园，紧邻海南热带雨林国家公园五指山片区。“山清水秀，茶树‘吃’的都是最好的东西，不用打药原生态生长。”新伟茶厂厂长覃建生说，依靠良好的生态环境，茶叶才能卖个好价钱，人工捉虫除草也带动了附近村民就业，发展农旅结合生态产业，让更多的人领略雨林茶的独特魅力。

不同于上游的水绕山转、波涌浪急，万泉河流入琼海市境内后，河水温柔平缓、段段开阔、漫江碧透，两岸屋舍俨然、良田齐整。

慈柔的万泉河在琼海哺育出了坚持信念、坚贞不屈、英勇斗争的红色娘子军，也滋养了海南人敢闯敢试、埋头苦干、开放进取的胸怀与气魄。

博鳌镇地处万泉河入海口，河水似一条玉带九曲环绕，奔向一望无际的南海。从一个落后破败的小渔村，变成名扬世界的“外交小镇”。博鳌镇的蝶变，正是海南积极打造对外开放新高地、不断深化对外交往与合作的生动缩影。近年的博鳌亚洲论坛年会上，“中国开放的大门不会关闭，只会越开越大”等坚定表态，体现出大国自信与担当。

万泉河畔的博鳌乐城国际医疗旅游先行区，打造医疗对外开放窗口，目前已引进248种未在国内上市的创新药械临床使用，成为国际药械率先进入中国市场的最主要通道。先行区利用万泉河丰富的自然资源实施集中供冷供热系统，有效利用可再生能源，进一步推动园区低碳绿色发展。

在万泉河的灌溉下，手指柠檬、冰淇淋果、燕窝果等一大批“新奇特”水果在海南生根挂果。走进海南琼海“世界热带水果之窗”项目基地，从拉丁美洲、非洲引进的各色热带水果“长相”各异。基地负责人王俏介绍，作为国家农业对外开放合作试验区重点项目，已从世界各地引进400余种名优热带水果，成功选育出150多个特色品种，其中50个优选品种开始产业化推广，种植面积达1.5万亩。基地不仅“引进来”，还推动品种和技术“走出去”，向泰国、越南、柬埔寨等国家输出优质种苗2000亩，初步建成农业对外交流合作现代化产业园。

站在博鳌留客村琼侨“下南洋”的流马古渡口眺望，万泉河上已不见满载乡愁的远洋帆船，唯有游船穿梭、游客嬉戏。当年华侨闯海奋斗、从海外购置建材回乡修造的祖宅被完好保护，并打造出一批精品美丽乡村集群。

博鳌镇镇长黄田忠介绍说，博鳌大力推进美丽乡村建设，留客村用好“海南侨乡第一宅”蔡家宅等资源，融合“田园风”与“国际范”；沙美村引入社会资本以专业带产业，村民年人均纯收入突破2万元……吸引八方游客，富裕当地村民，“万泉河水清又清”的动人曲调，回响更加悦耳的幸福乐章。

新华社海口10月6日电

(责编：王震、陈键)

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