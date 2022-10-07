本报记者 陈晨

“好种子带来好收成。今年我有300亩地用来进行大豆玉米带状复合种植，大豆和玉米分别选的是‘华豆17’和‘登海605’，这俩品种优点不少，比如高抗倒、高抗病、高蛋白、高产量、适应性强、稳定性好等。”山东嘉祥县梁宝寺镇种粮大户韩彦东高兴地说，“今年我这玉米平均亩产1300斤，玉米不减产的情况下，一亩地还多收400斤大豆，又是一个丰收年！”

刚收完稻子的江西遂川县“新农人”王小兰还沉浸在丰收的喜悦里。“我种了1000多亩‘又香优龙丝苗’，这是个高产特优品种，亩均增产50斤左右，产值高、收益好，湿谷比一般品种的稻子1斤能多卖3毛5左右，增产又增收！”王小兰对选用的良种赞不绝口。

金秋时节，五彩斑斓的丰收画卷在广袤大地徐徐展开。14亿人的饭碗，依赖有限耕地上的产出，良种的重要性不言而喻。“种地不选种，累死落个空”“好种多打粮”“千算万算，不如良种合算”……一句句朴素而直白的农谚，道出一粒小小的种子如何承载粮食安全这“国之大者”。当良种与土地相遇，丰收的希望便开始孕育。为了让田畴沃野处处升腾起这份希望，无数育种工作者在田垄间挥汗如雨、在实验室埋头苦干。

海南三亚，国家南繁科研育种基地，我国重要的农作物种子繁育大本营。每年冬春，数千名科研人员如候鸟般从全国各地来到这里，开展育种制种研究。截至目前，已有累计超60万人次科研工作者在南繁开展育种制种。据统计，我国已育成的农作物新品种中，七成以上都经过南繁培育。

北京海淀，中国农业科学院。一座看上去并不起眼的红色小楼，对育种专家而言意义非凡。作为国家作物种质库，这里收藏着52万份作物种质资源。如今，这些资源正陆续搬进新家——同样坐落于中国农业科学院的国家农作物种质资源库，这座全球单体量最大、保存能力最强的国家级种质库，已于2021年9月建成并投入试运行，可收藏各类珍贵农作物种子等品种资源150万份，犹如中国农业的超级发动机，积蓄着科研育种的无限动力。

中国人的饭碗要牢牢端在自己手中，就必须把种子牢牢攥在自己手里。近年来，我国大力推进种业科技创新，搭建种业科技创新平台，促进科研成果转化，加快选育一批高产优质多抗的新品种。目前，我国农作物良种覆盖率超96%，农作物自主选育的品种种植面积占95%以上，做到了中国粮主要用中国种，小麦、水稻、玉米三大主粮基本实现良种全覆盖。品种对单产的贡献率超过45%。

2021年7月以来，种业振兴行动扎实推进，一个个突破令人振奋——“圣泽901”“广明2号”“沃德188”等三个快大型（饲料转化率高、体型大、生长速度快）白羽肉鸡品种，成为我国首批自主培育的快大型白羽肉鸡新品种，打破了白羽肉鸡种源完全依靠进口的局面，在积极应对国外种源“卡脖子”挑战中迈出坚实一步；优质肉牛品种“华西牛”的育成，打破了我国肉牛核心种源严重依赖进口的局面，是我国种业翻身仗的代表性成果；目前资源普查任务进度过半，已收集农作物种质资源11万份、畜禽遗传材料6万份、水产遗传材料5万份；从近3万家种业企业中遴选69家农作物、86家畜禽、121家水产种业企业，加快打造种业振兴骨干力量……

一粒种子可以改变一个世界，一个品种可以造福一个民族。目前，我国农业用种总体安全有保障，风险可控，现代种业发展取得明显成效，用自己的手攥紧中国种子，把饭碗端得更稳更牢。

(责编：王震、陈键)

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