本报记者 李慧 王艺钊

从师部五家渠市出发，穿过将军戈壁，翻过乌龙布拉克山，再经过近6小时的颠簸，车子终于驶入新疆生产建设兵团第六师北塔山牧场。

来到这里，眼前一亮。从牧场观景台远眺，一栋栋依山而建的红顶白墙的新居错落有致，羊群散在缓坡上，犹如镶嵌在金山上的粒粒珍珠。

北塔山牧场地处中蒙边境，守护着近70公里的边境线。这里平均海拔3000米以上，全年大风天气近300天。

“过去，这里‘有山没有树、有沟没有水、有地不长草、风吹石头跑’。”北塔山牧场副场长崔毅杰告诉我们，北塔山曾是国家级贫困牧场，偏远、贫瘠、高寒横亘在牧场脱贫致富的道路上。

恶劣的自然环境没有阻断兵团人屯垦戍边的豪情，也没有阻断兵团人追求幸福生活的步伐。打赢脱贫攻坚战，“硬件”“软件”齐发力——牧民们告别了涝坝水，用上自来水；告别了煤油灯、蜡烛，用上电灯；告别了“搓板路”，通上了柏油路……牧场建设突飞猛进，场区面貌日新月异。

“建场之初，牧工逐水草放牧，居住分散，生活不便。”崔毅杰说，现在，人们从毡房、土坯房搬进了现代化小区，生活有了翻天覆地的改变。

跟随崔毅杰的脚步，记者来到牧场居民巴合达·居马拜家中，客厅装修一新，书房宽敞明亮。13岁的女儿巴合达尔·巴合达放下手中的手工，指着山下的学校给我们看： “那就是我们的学校，多漂亮！那是大操场……那边是多媒体教室、音乐教室……”

“这孩子喜欢跳舞，过去，只能在露天广场上练习，一到冬天，天寒地冻只能作罢。如今，牧场有了设施齐全的职工文化活动中心，想啥时候去都可以。”妈妈插话说，能和自己的小伙伴们一年四季跳舞，巴合达尔·巴合达可开心了。

对于巴合达尔·巴合达来说，还有一件更开心的事儿：当护边员的爸爸每隔10天就可以下山与家人相聚。而在过去，山路崎岖，路况不好，父亲很久才能下一次山。一条条崭新的道路，连通了北塔山和外面的世界，也引领着人们走向幸福美好的新生活。

夜幕降临，牧工群众三三两两，在蜿蜒曲折的观景台木栈道上散步。绚丽的灯光映衬着街心广场，巴合达尔·巴合达和小伙伴们唱着歌、跳着舞，脸上洋溢着灿烂的笑容……

(责编：王震、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经