金观平

近年来，对于中国制造业转移的讨论热度不减。对此，我们不必担忧，但也不能轻视。一方面要认识到，制造业外迁、产业链转移是正常的经济现象，是全球化和市场机制作用的结果；另一方面，也要加快优化区域产业链布局，引导产业链关键环节留在国内，强化中西部和东北地区承接产业转移能力建设，促进产业在国内有序转移。

在经济全球化背景下，产业发展和转移有其自身规律。为降低生产成本、扩大市场份额，资本往往会主动调整全球生产能力布局，向低成本地区流动。我国拥有庞大的国内市场、完整的产业体系以及高效的基础设施和新技术应用等优势，仍是当今世界最有吸引力的投资热土。

促进产业在国内有序转移，是优化生产力空间布局、维护产业链供应链安全稳定、加快构建新发展格局的迫切需要。当前，全球产业链供应链加速重构，我国产业体系完整性和产业链安全稳定面临较大挑战。同时，区域发展的平衡性协调性需进一步增强，产业发展的战略纵深优势尚未充分发挥，亟需进一步完善政策体系，引导产业有序转移。实践证明，促进产业在国内有序转移，有利于拓展制造业新空间，增强产业链供应链韧性，保障产业链安全稳定，有助于引导各地区发挥比较优势，更好促进区域协调发展，形成发展的乘数效应。

随着区域间产业转移深入推进，中西部地区工业增加值占比不断提高，地区间发展差距已进一步缩小。数据表明，近年来，通过承接东部地区产业转移和加快培育新兴产业，中部地区特色优势产业实现跨越式发展，中部地区聚焦工程机械、智能语音、光电子信息、新材料等领域，培育形成了一批国内领先水平的先进制造业集群。西部地区工业保持较快增长态势，近10年西部地区规模以上工业增加值年均增速在四大板块中位居第一，占全国规模以上工业增加值比重不断上升，发展差距逐步缩小。

促进产业在国内有序转移，要明确“转什么”“谁承接”“如何承接”。要尊重企业在产业转移过程中的主体地位，也要加强政府在关键领域和关键环节的政策引导，提出制造业转移和承接的重点方向、重点产业。在这一过程中，要坚持因业施策、因地制宜，巩固优势、错位发展。从产业维度看，结合不同行业的特性和发展阶段，聚焦增强产业链根植性和完整性，可以引导劳动密集型产业、技术密集型产业、生产性服务业等向满足其发展条件的中西部和东北地区转移。从区域维度看，则要引导各地统筹资源环境要素禀赋、产业发展基础、能耗双控和碳达峰碳中和目标，差异化承接产业转移。比如，鼓励欠发达地区、革命老区、边境地区等特殊类型地区承接发展特色产业。

推进产业有序转移重在承接。与东部地区相比，中西部地区在人才、物流、资金等生产要素方面不具备比较优势，城市群内部产业协同能力较弱，要聚焦体制机制创新和政策环境优化，完善产业转移工作的各项配套措施，最大限度释放政策效力。尤其是要强化金融支持，引导金融机构创新支持产业转移合作的金融产品，研究支持地方在风险可控和坚持市场化前提下，设立产业转移基金；破解阻碍生产要素流动的体制问题，鼓励产业转出地和承接地建立产值、收益、用地等指标分享机制和生态保护补偿制度，优化证照登记、信息对接等政务服务，多措并举，增强企业投资和转移意愿，提升中西部产业承接能力。

(责编：王震、陈键)

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