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弹窗广告不能太任性

赵心仪
2022年10月07日09:09 | 来源：经济日报
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原标题：弹窗广告不能太任性

　　弹窗广告乱象由来已久，网民不堪其扰。国家互联网信息办公室等三部门联合发布的《互联网弹窗信息推送服务管理规定》9月30日起施行，为互联网弹窗服务划定红线。

　　作为“强塞”给用户的信息，弹窗广告具有强制性，极易影响用户体验。不仅如此，有些弹窗传播低俗内容、诱导消费或设置金融陷阱，严重污染网络环境。最近甚至发生了汽车导航屏幕突现弹窗的事件，给安全驾驶带来很大隐患。不分情况、不分地点的弹窗广告必须治治了。

　　前几年，国家通过专项行动等方式加大网络弹窗整治力度，但相关乱象依然是屡禁不止。

　　一方面，管理规范有待细化。弹窗广告涉及广告主、提供弹窗服务者等多主体，厘清责任源头很有必要。同时，规范中的表述存在笼统模糊的情况，有些厂商由此“打擦边球”规避监管，比如，我国广告法中明确规定弹窗广告应确保一键关闭，而实际一些弹窗经常关闭后又立即弹出新窗口。

　　另一方面，处罚标准有待提升。弹窗广告背后存在利益链，有专门的弹窗推广公司对接广告主和网络平台，投放成本低、收益高。目前针对违规弹窗广告的罚款基本在3万元以下，违法成本不足以震慑违规者放弃大额收益。

　　此次新施行的《规定》有的放矢，明确了责任主体为互联网弹窗信息推送服务提供者，并将操作系统、应用软件、网站涵盖其中，倒逼相关平台承担起内容筛选与审核的责任。《规定》提出的9条义务要求涉及内容导向、推送频次、诱导点击等具体细节，为监管执法提供了更有力的依据。

　　但也要看到，现实情况纷繁复杂，弹窗规范尚有细化空间。在实际监管工作中，应不断发现问题、积累经验，逐渐缩小“真空地带”。要充分发挥行业组织的作用，比如中国广告协会牵头起草的《移动互联网应用程序广告行为规范（征求意见稿）》，仅针对弹窗广告应一键关闭，便延伸提出了关闭标志虚假、需要倒计时才能关闭、关闭后继续弹出广告等多种违规情形。

　　行业越规范，才能走得越长远。治理违规弹窗广告，不仅要完善管理措施，制定统一、可操作的行业自律标准，还应为用户提供更加明确有效的监督投诉渠道，推进社会共治，让弹窗广告不再“想弹就弹”。

(责编：王震、陈键)
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