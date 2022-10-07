商超物资供应充足

本报记者 商 瑞 周 琳

超市满足市民日常生活所需，也是节日期间商家促销“大卖”的主要场所。进入天津华润超市奥园店，一排排货架摆满商品。

华润超市奥园店店长吕鹏介绍，“针对国庆消费高峰，华润万家超市全力促消费，推出了会员消费满100元赠送50元消费券活动。目前，华润超市奥园店在销商品超万种，促销商品超过2000种。9月30日至10月4日，卖场消费者采购人数同比增长15%，销售额同比增长20%”。从8月开始，华润超市就启动国庆节备货工作，主要包括粮油米面、蔬果、肉蛋奶等品类。作为政府储备肉投放点，从9月23日至10月4日，华润超市在天津市各网点共投放储备冻猪肉276吨。

天津市商务局一级巡视员周路介绍，目前，天津市蔬菜进货量每天保持在万吨以上，各种生活必需品货源充足。天津商务部门每日均进行市场监测，天津蔬菜价格自9月以来呈现持续下降趋势，鸡蛋价格从9月上旬开始下降，猪肉价格连续三个月保持总体稳定。

鲜活水产走俏市场

本报记者 郁进东

“今天外孙女要来，多买点海鲜。”5日8时左右，家住浙江宁波江北区北岸琴森社区的谢菊芬夫妻早早来到白沙菜市场，买了梭子蟹、鲳鱼等时令海产品。

每天18时到22时，是宁波水产品批发市场大水产交易区的交易时间，交易区共有356个摊位，国庆期间日均到货1100吨各色大水产。白沙菜市场的摊贩夏双平告诉记者，大水产主要指鱿鱼、带鱼、鲳鱼之类的远洋海鲜，他平时一次也就备货七八箱，国庆期间每天都要备货10箱到12箱。宁波市绿顺水产有限公司负责人虞卫珍表示：“国庆黄金周，公司按照总量比平时增加20%供应海鲜。”

除了大水产，宁波餐桌上也少不了青蟹、海螺、海虾这样的小水产。“为了保证市民菜篮子及时供应，我们延长了交易时间。”宁波水产品批发市场小水产交易区负责人王兴安介绍，36名市场管理人员加班加点，加大货源调运、管理、服务力度，确保节日货源到位。

时令果蔬质优价稳

本报记者 代 玲

国庆期间，西藏林芝市巴宜区工布老街广场，60余个展台摆满了来自当地的特色产品。

“从国庆节开始，由本地商务局（供销合作社）牵头开展农牧特色产品展销活动，丰富节日市场供应。”林芝市商务局党组成员、供销合作社主任刘勇强介绍。

眼下，正是林芝本地水果大量上市的时节。家住嘉龙家园小区的措姆特别喜欢本地的苹果、核桃，节前一口气选了20来斤。“本地水果新鲜、口感好。过节更要多买一点。而且今年本地苹果一斤只要五六元，核桃一斤只要13元左右。在价格上还比往年略便宜一点。”措姆笑盈盈地说。

“国庆期间，找我买水果的人更多了。每天能卖上百斤呢，都快卖完了。”巴宜区真巴村村民罗布说。

为更好地帮助农牧民销售水果，林芝智慧农牧惠享生活社区团购平台在9月19日上线。“客人在平台下单预订后，我们通知村里进行采摘，在验收合格后再配送给客户。国庆期间，日均销售本地水果300斤左右。”林芝智慧农牧惠享生活社区团购平台负责人万灵敏说。

(责编：王震、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经