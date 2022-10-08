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帮得准  扶得稳（快评）

蒋雪婕
2022年10月08日08:20 | 来源：人民网－人民日报
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　　在安徽，就业困难人员陈海霞历经数月终于找到了新岗位。背后，离不开求职者自己的全力以赴和街道工作人员的细致帮扶。

　　在稳就业的背景下，就业困难人员需要更多关注。他们有的年龄偏大，收集汇总信息等能力欠缺，有的知识结构单一、技能有待提升，种种问题让就业变得艰难。一份稳定的工作和收入对他们来说如同雪中送炭。帮一把、扶上路，需要帮得准、扶得稳。

　　传授方法，练好内功。要想方设法为就业困难人员创造更多学习机会，从基本素养、专业水平、面试技巧等方面全方位培训指导，并提供个性化的方案。

　　穿针引线，精准匹配。越了解岗位需求和求职者特征，越容易撮合成功。要用好数据平台，统筹各方资源，在用人单位和求职者之间穿针引线，提升对接效率。

　　加油鼓劲，激发斗志。就业困难人员求职路上挫折多，容易产生畏难情绪，要给予求职者信心，充分调动其主观能动性，鼓励其积极寻找、自我提升，而不是被动等待。

　　帮助就业困难人员找工作，力求用心用情、细致入微，需要深入的调研、反复的沟通和长期的培训。街道工作人员如何发挥距离近、情况熟等优势，切实帮助就业困难人员端牢饭碗，非常考验基层就业促进工作的水平。


　　《 人民日报 》（ 2022年10月08日 02 版）
(责编：赵竹青、陈键)
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