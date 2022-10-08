原标题：人民币国际化稳慎推进

人民币支付货币功能稳步提升，投融资货币功能进一步深化，储备货币功能不断上升，计价货币功能逐步增强……中国人民银行近日发布的《2022年人民币国际化报告》显示，人民币国际化各项指标总体向好。2021年以来，中国人民银行坚持以市场驱动企业自主选择为基础，稳慎推进人民币国际化，为实体经济平稳运行提供了有力支撑。

专家学者认为，人民币国际化的一系列成果与中国经济高质量发展密不可分。未来，人民币国际化将继续推动人民币在服务实体经济和国际舞台上扮演更重要的角色。

人民币越来越受欢迎

2021年以来，人民币跨境收付金额在上年高基数的基础上延续增长态势。《报告》显示，2021年，银行代客人民币跨境收付金额合计为36.6万亿元，同比增长29.0%，收付金额创历史新高。人民币跨境收支总体平衡，全年累计净流入4044.7亿元。环球银行金融电信协会（SWIFT）数据显示，人民币国际支付份额于2021年12月提高至2.7%，超过日元成为全球第四位支付货币，2022年1月进一步提升至3.2%，创历史新高。

不断创新高的还有人民币的储备货币功能。国际货币基金组织（IMF）发布的官方外汇储备货币构成（COFER）数据显示，2022年一季度，人民币在全球外汇储备中的占比达2.88%，较2016年人民币刚加入特别提款权（SDR）货币篮子时上升1.8个百分点，在主要储备货币中排名第五位。据不完全统计，有80多个境外央行或货币当局将人民币纳入外汇储备。

“一季度，人民币储备资产份额逆势上扬，进一步展现了在通胀持续高企、经济复苏放缓、金融动荡加剧的国际背景下，中国相对强劲的经济金融韧性。”中银证券全球首席经济学家管涛表示，这也意味着人民币更高层次的国际化，即作为国际货币的储备货币功能进一步巩固和加强，人民币国际化的市场接受度和认可度将进一步提高。

光大银行金融市场部宏观研究员周茂华认为，人民币在全球支付中占比进一步提升，与我国外贸高景气度及人民币资产吸引外资持续流入的表现基本一致；而人民币在全球外汇储备资产中的占比稳步提升，同样反映了全球央行对人民币资产青睐有加。未来，人民币汇率有望继续保持基本稳定，人民币资产的安全性与避险属性将进一步强化，人民币在全球支付和外汇储备中的占比仍有较大提升空间。

值得一提的是，今年5月，国际货币基金组织（IMF）执董会完成了5年一次的特别提款权（SDR）定值审查，这是2016年人民币成为SDR篮子货币以来的首次审查。执董会一致决定，维持现有SDR篮子货币构成不变，即仍由美元、欧元、人民币、日元和英镑构成，人民币权重保持第三位，并将人民币权重由10.92%上调至12.28%。

在业内人士看来，这一关键权重的上调，体现出人民币“入篮”以来国际地位的上升，是人民币国际化的最新进展。这反映出国际社会对人民币可自由使用程度提高的认可，对中国改革开放成果的肯定，有助于进一步提升人民币国际储备货币地位，也彰显出人民币资产对国际资金的吸引力。

坚持服务实体经济

人民币国际化发展重点要坚持服务实体经济这一根本。《报告》显示，近年来，人民银行贯彻党中央、国务院决策部署，以服务构建新发展格局、促进贸易和投资便利化为导向，持续完善跨境贸易、投融资人民币结算等基础性制度，激发市场主体使用人民币进行跨境结算的积极性，跨境人民币业务服务实体经济的能力进一步提高。

举例来说，针对前期政策落地过程中的难点、堵点问题，人民银行陆续在全国范围内推动更高水平贸易投资人民币结算便利化工作，支持数字化单证审核，促进对外承包工程企业跨境人民币结算更加便利，简化直接投资账户开立要求，支持外贸企业提升汇率风险管理能力等，有效提升了跨境人民币业务办理时效，降低了企业“脚底成本”和财务成本。今年上半年，经常项目与直接投资跨境人民币结算金额合计为6万亿元，同比增长23%；货物贸易中跨境人民币结算占比提高至16.6%，较去年同期提高1.9个百分点。

发展外贸新业态新模式是推动贸易高质量发展，培育参与国际经济合作和竞争新优势的重要举措。为鼓励配套金融服务提供，人民银行会同相关部门先后出台多项政策措施支持离岸国际贸易、跨境电商、海外仓等外贸新业态新模式发展，引导银行和相关机构结合外贸新业态新模式特点，为激发市场主体特别是中小微外贸企业活力提供良好的营商环境。今年上半年，跨境电商人民币结算金额为4317亿元，同比增长20.7%。

同时，为支持跨国企业及与我国产业链、供应链上下游企业经营性融资需求，便利企业更好利用国内国际两个市场和两种资源，人民银行会同国家外汇管理局出台了本外币一体化的银行境外贷款政策，并在部分地区开展了本外币一体化资金池试点，企业从境内、境外融通资金的便利度进一步提升，有利于企业降低融资成本，提高财务管理能力。

《报告》显示，近年来，市场主体在跨境贸易投资中使用人民币以减少货币错配风险的内生需求不断上升。根据有关市场调查，2021年，约有78.8%的受访境内外工商企业考虑在跨境交易中使用人民币或提升人民币的使用比例，这一比例与2020年度调查情况基本持平。此外，有20.9%的境内受访工商企业表示在跨境交易中使用人民币报价，这一比例较2020年有小幅上升。

“只有国内经济实现稳定、高质量发展，市场持有和使用人民币的信心才会增强，人民币国际化才会稳定持续发展。”中国银行研究院高级研究员王有鑫认为，经济增长将为人民币跨境使用提供更加稳固的经济基础。

稳慎推进行稳致远

对于下一步如何推进人民币国际化，人民银行表示，将统筹好发展和安全，以市场驱动、企业自主选择为基础，稳慎推进人民币国际化。进一步夯实人民币跨境使用的基础制度安排，满足好实体部门的人民币使用需求，推动更高水平金融市场双向开放，促进人民币在岸、离岸市场良性循环。同时，持续完善本外币一体化的跨境资本流动宏观审慎管理框架，建立健全跨境资本流动监测、评估和预警体系，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

《报告》提出了四个方面的举措，首先，拓展人民币在对外贸易投资中的使用。为更好满足市场需求，需要继续做好制度设计、政策支持和市场培育工作，加强本外币协同，支持市场主体在对外贸易投资中更多使用人民币。进一步推进跨国公司本外币一体化资金池试点。围绕自由贸易试验区（自由贸易港）、粤港澳大湾区及上海国际金融中心建设，推动人民币跨境投融资业务创新，不断提升境内外市场主体在贸易投资中使用人民币的意愿。

其次，稳步推进金融市场双向开放。推动金融市场向全面制度型开放转型，提高人民币金融资产的流动性。进一步便利境外投资者进入中国市场投资，丰富可投资的资产种类，便利境外投资者特别是央行类机构更多配置人民币资产。支持境外主体发行“熊猫债”，继续做好粤港澳大湾区“跨境理财通”试点工作。

再次，持续深化央行货币金融合作。继续稳步推进央行间双边本币互换和本币结算合作，发挥好货币互换对支持离岸人民币市场发展和促进贸易投资便利化的作用，探索与其他东盟国家和周边国家开展双边本币结算合作。推进人民币对相关国家货币直接交易，支持境外国家和地区发展当地人民币外汇市场。

此外，支持离岸人民币市场健康有序发展。发挥好与中国香港常备货币互换安排的作用，为香港人民币市场提供长期稳定的人民币流动性。继续完善离岸人民币流动性供给机制，激发市场主体创新发展离岸人民币市场产品和服务的动力，丰富离岸人民币产品体系，促进人民币在岸、离岸市场形成良性循环。优化人民币清算行布局，加强对清算行的政策支持，发挥好清算行培育离岸人民币市场的积极作用。

“未来应继续稳慎推进人民币国际化，有序推动金融市场双向开放，不断完善人民币跨境使用的政策支持体系和基础设施安排，在服务我国实体经济、维护国家金融安全方面发挥更加积极的作用。”王有鑫认为。

在管涛看来，支持人民币国际化行稳致远，关键是做好自己的事情。一方面，尽可能长时间保持财政货币政策的正常状态，确保经济运行在合理区间，保持本币实际购买力的稳定性；另一方面，稳慎推进制度型金融开放，加快金融市场的市场化、法治化、国际化建设，为包括境外央行在内的机构投资者创造越来越便利、透明和可预期的市场环境。

“今后为进一步扩大人民币使用范围，构筑有足够深度、广度和韧性的国际网络，应抓住RCEP生效契机，调整贸易结构，努力扩大区域贸易规模，稳定产业链供应链，增加贸易定价话语权，进一步提升人民币贸易结算份额。”中国人民大学国际货币研究所副所长、教授涂永红认为，同时，加强国际宏观政策协调，重视美国货币政策的溢出效应，做好预判，灵活运用货币政策和市场手段，加强汇率预期管理，保持人民币汇率在国际收支基本平衡下的相对稳定，维持人民币资产的国际吸引力。（记者 姚 进）

(责编：赵竹青、陈键)

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