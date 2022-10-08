记者 袁璐 实习记者 夏骅

原标题：羊了个羊“山寨”版纷至沓来 小程序游戏藏着复杂生意经

《羊了个羊》爆红后，开发者们纷纷紧抓着小程序游戏的风口推出新作。看着简单的小程序游戏背后，藏着能让开发者赚得盆满钵满的生意经。不过，业内专家表示，大部分小游戏热度来得快、去得也快，想要持续盈利，仍需走精品化路线。

小程序游戏疯狂抢占市场

“开局送你一套房，超多玩法等你来”“手指拖动合成，夜市再次繁荣”……国庆假期选择宅在家的高女士发现，自己订阅的微信公众号中多了许多小游戏广告，主打优势都是“无需下载，即点即玩”“适合消磨时间”。《咸鱼之王》《叫我大掌柜》《我是大东家》《欢乐消消消》……这些游戏中有的曾登上微信小游戏官方人气榜，显示“超过10万人玩过”。

抖音、小红书等社交平台上，推荐各类小程序游戏的图文、视频也层出不穷，不少游戏博主推出了详细的试玩评测。记者发现，博主们推荐的不少游戏玩法简单，有的甚至显得略为幼稚。“梆、梆、梆……”随着触控笔一下一下地敲打手机屏幕，就会发出模拟敲木鱼的清脆声，这是肖女士喜欢的《电子木鱼》游戏。市民胡先生则迷上了《咸鱼之王》，“根本不用怎么思考，只需跟着点点点，然后战力疯狂提升，非常有快感。”

解压、节奏快速、上手简单，是年轻人青睐甚至沉迷小程序游戏的主要原因。“平日上班就够累了，实在没精力去玩对抗激烈，需要精神高度集中的游戏。”胡先生表示，玩小游戏能让大脑放空，在简单机械的操作中过关，会产生强烈的心理满足感。记者昨天在微信搜索小程序游戏，发现有十几款类似游戏走红，其中两三款显示“超1000人最近使用”。在抖音平台，“电子木鱼”游戏的话题视频有超3663万次播放。

制作门槛低收益却不少

想要制作一款小程序游戏并不难。记者发现，目前市面上有不少商家可提供小程序游戏开发，报价在8000元至10000元不等。“目前有很多仅需少量代码甚至不用编码就能快速生成应用程序的云开发低代码平台，大幅降低了小程序的应用开发门槛。”一名业内人士表示。

记者注意到，目前大部分小程序游戏都没有游戏版号，这意味着它们无法通过内购充值的模式变现，广告成为其赚钱的最重要方式。记者测试了多个热门小程序游戏，这些游戏不但在机制上设定了大量需要看广告的环节，同时游戏界面的正上方、正下方、侧方都悬挂了各种广告展示界面。

这些观看量的收益蔚为可观。记者了解到，符合一定条件的运营者可自愿将小程序内指定位置分享给广告主作广告展示，按月获得广告收入。主广告位按每千次有效的广告曝光量结算，平台收取广告费用并与流量主分成，按单日广告收入流水的50%比例分成，不设上限。“目前iOS系统的CPM(广告曝光千人成本)约在200元至500元，安卓系统约为50元至150元。”资深游戏营销经理胡伟估算，假如iOS系统有10万玩家观看了一次广告，广告支出流水在2万元至5万元之间，开发者将有1万元至2.5万元的收益。

靠流量广告盈利难持续

据《2022年微信小游戏白皮书》显示，微信小游戏开发者数量已超10万，月流水千万级游戏数量同比增50%。2021年，腾讯广告游戏优选计划全年流水破千万元的休闲游戏产品超过50款，流水过亿元的游戏达7款。

大量游戏从业者在小程序游戏风口上掘金，但许多爆红的小程序游戏都摆脱不了“昙花一现”的命运，近日爆火的《羊了个羊》也不例外。微信指数显示，该游戏热度指数已从9月19日的约3.88亿次跌至10月6日的约1456.68万次。“休闲小程序游戏热度来得快，去得也快，这类游戏想要持续盈利，挑战不小。”胡伟说。

《羊了个羊》爆火后，“山寨”版也纷至沓来。光记者就在微信小程序中搜索到“猪了个猪”“驼了个鸵”等几十个类似小游戏。“这也暴露出小程序游戏生态仍不稳定的短板，目前大部分小程序游戏同质化严重。”某游戏的产品经理王磊表示，小程序游戏较容易出现爆款，有明显的入口价值，但想要留住用户，仍需优化游戏玩法，走精品化路线。行业也须通过版权保护等政策监管确保良性发展。

也有专家表示，靠简单代码博眼球轻松盈利的短期暴利游戏，与中国游戏产业发展的精神背道而驰。“试图利用玩家的从众心、攀比心、虚荣心来赚快钱并非长久之道，想要获得持续盈利能力，还是需要加大研发投入，花更多时间去打磨游戏，让其拥有更强延展性。”

(责编：赵竹青、陈键)

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