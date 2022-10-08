原标题：“科创中国”云课堂走进企业 院士谈“双碳”

日前，以“开启智能的未来”为主题的“科创中国”企业云课堂走进百度活动举行。活动邀请到中国科学院院士、中国石油大学（北京）教授高德利以“能源井工厂与绿色开发科学之道”为题进行专题授课。结合多年一线科研工作和重大科技咨询项目经验与当前能源转型现状，高德利系统地讲解了推动传统化石能源的绿色开发与利用的重要性。

既要实现“双碳”目标又要保障国家能源安全，是我国面临的重大需求和挑战。高德利认为，在可预见的未来，传统化石能源依旧是人类所依赖的主要能源，因此必须推动传统化石能源的绿色开发与利用，亟需用创新性思维和办法来解决相关问题。因此，高德利提出了能源“井工厂”概念，即在地下开设“工厂”，依靠定向钻掘技术把危险的煤层气开采出来，作为一种低碳清洁的气态能源加以利用。

高德利表示，根据我国能源矿产资源的禀赋情况，“深地能矿原位转化与绿色高效开发利用”技术应成为我国实现“双碳”目标和保障国家能源安全的重大举措之一。特别是面对埋深超过1000米的深部煤炭与煤层气资源一体化绿色高效开发难题，该举措其潜在的经济社会价值难以估量。

“实现该目标也需要跨行业的交叉融合，多学科交叉研究和持续的创新驱动等，包括百度在内的相关企业都可在此发挥用武之地。”高德利说。

此次活动由中国科协、全国工商联主办，中国科协科学技术创新部、全国工商联宣传教育部及经济部、中国科协企业创新服务中心、百度科协、百度公众沟通部共同承办。据悉，“科创中国”企业云课堂活动坚持需求导向，进一步优化课程体系，打造系列精品课程，赋能企业科协组织建设和发展，为广大企业家和科技工作者把握创新方向，解决创新难题提供精准服务，助力企业高水平科技自立自强。（记者 高雅丽）

(责编：赵竹青、陈键)

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