人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

电子烟国标落地一周 多专柜停售水果味电子烟

袁璐
2022年10月08日08:38 | 来源：北京日报
小字号

原标题：电子烟国标落地一周 多专柜停售水果味电子烟

　　“按照新国标要求，店内都没有水果味电子烟，今后也不会有卖。”昨天，崇文门国瑞城的悦刻电子烟专柜工作人员斩钉截铁地说。10月1日起，《电子烟》强制性国家标准正式实施，全面禁售除烟草口味以外的调味电子烟。记者走访多个品牌专柜及集合店发现，国标落地生效一周后，水果味电子烟已经全面下架。

　　多汁葡萄、热带芒果、哈密瓜、冰镇西瓜……曾经的电子烟市场，水果味电子烟是绝对的主流，尤其受到未成年人的青睐。中国疾控中心控烟办今年5月发布的《2021年中国中学生和大学生烟草流行监测结果》就显示，2021年中学生听说过电子烟的比例为86.6%，使用过电子烟的比例为16.1%，现在使用电子烟的比例为3.6%，与2019年相比，分别上升了9.2个、3.5个和0.8个百分点。使用电子烟的中学生中，最常使用的口味便是水果味，占到63.8%。

　　《电子烟》强制性国家标准，从加强对未成年人保护的角度出发，对电子烟的口味、使用安全和未成年人保护等方面都作了详细规定。新国标明确，未取得烟草专卖许可证的个人、法人或者其他组织一律不得开展电子烟相关生产经营业务，获证主体不得超许可范围开展生产经营业务。所有水果味电子烟将下架，全国统一电子烟交易管理平台只提供国标烟草口味电子烟和具有儿童锁的烟具。

　　“9月底我们还有600多盒水果味没卖完，但公司要求把所有水果味的剩余库存返仓销毁。”国瑞城悦刻电子烟专柜工作人员告诉记者，目前柜台只有2种电子烟销售，均为烟草味。

　　“水果口味的电子烟都不卖了，这些牌子都只有烟草口味。”东城区红桥市场的一家电子烟店铺销售人员指着玻璃柜台里摆放着的雪加、魔笛、YOOZ等多个电子烟品牌的烟油即替换装说道。记者注意到，相比此前色彩缤纷、令人眼花缭乱的水果味电子烟烟油包装，新国标要求下的电子烟烟油包装更精简，命名简单，单一品牌下仅有两三种烟草口味可供选择。“这几盒只是名字有差别，实际口味差别不大，就是烟草味。”该销售人员解释。

　　除了电子烟彻底“断甜”外，据国家烟草专卖局9月29日下发的通知，10月1日起，从事电子烟生产经营的电子烟市场主体应当取得烟草专卖许可证。记者在线下走访中发现，多个悦刻、雪加的电子烟专柜工作人员表示公司已帮其办理有关许可证。同时，记者在淘宝、京东等电商平台搜索电子烟时，页面会直接跳转到提示界面告知“任何公民、法人或者其他组织不得通过信息网络销售烟草专卖品”或直接显示“没有找到商品”，搜索多个电子烟品牌名称及“电子雾化器”等关键字则显示无相关商品搜索结果。

(责编：申佳平、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
家乡路，宽阔又通畅
　　图①：湖南湘西吉首石家寨高速互通立交桥。   瞿明田摄图②：连霍高速公路博乐至乌鲁木齐段。…
中央网信办持续深入打击网络谣言和虚假信息
　　本报北京10月7日电  （记者张璁）记者近日从中央网信办获悉：中央网信办深入推进“清朗·打击网络谣言和虚假信息”专项行动，继开展四川泸定地震网络谣言溯源处置工作后，督促网站平台进一步全面排查整治涉突发事件、疫情防控、社会民生等重点领域网络谣言。截至目前，重点网站平台共处置传播网络谣言账号2800余个，第一时间溯源并关闭首发账号，有力震慑造谣传谣行为。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部