袁璐

原标题：电子烟国标落地一周 多专柜停售水果味电子烟

“按照新国标要求，店内都没有水果味电子烟，今后也不会有卖。”昨天，崇文门国瑞城的悦刻电子烟专柜工作人员斩钉截铁地说。10月1日起，《电子烟》强制性国家标准正式实施，全面禁售除烟草口味以外的调味电子烟。记者走访多个品牌专柜及集合店发现，国标落地生效一周后，水果味电子烟已经全面下架。

多汁葡萄、热带芒果、哈密瓜、冰镇西瓜……曾经的电子烟市场，水果味电子烟是绝对的主流，尤其受到未成年人的青睐。中国疾控中心控烟办今年5月发布的《2021年中国中学生和大学生烟草流行监测结果》就显示，2021年中学生听说过电子烟的比例为86.6%，使用过电子烟的比例为16.1%，现在使用电子烟的比例为3.6%，与2019年相比，分别上升了9.2个、3.5个和0.8个百分点。使用电子烟的中学生中，最常使用的口味便是水果味，占到63.8%。

《电子烟》强制性国家标准，从加强对未成年人保护的角度出发，对电子烟的口味、使用安全和未成年人保护等方面都作了详细规定。新国标明确，未取得烟草专卖许可证的个人、法人或者其他组织一律不得开展电子烟相关生产经营业务，获证主体不得超许可范围开展生产经营业务。所有水果味电子烟将下架，全国统一电子烟交易管理平台只提供国标烟草口味电子烟和具有儿童锁的烟具。

“9月底我们还有600多盒水果味没卖完，但公司要求把所有水果味的剩余库存返仓销毁。”国瑞城悦刻电子烟专柜工作人员告诉记者，目前柜台只有2种电子烟销售，均为烟草味。

“水果口味的电子烟都不卖了，这些牌子都只有烟草口味。”东城区红桥市场的一家电子烟店铺销售人员指着玻璃柜台里摆放着的雪加、魔笛、YOOZ等多个电子烟品牌的烟油即替换装说道。记者注意到，相比此前色彩缤纷、令人眼花缭乱的水果味电子烟烟油包装，新国标要求下的电子烟烟油包装更精简，命名简单，单一品牌下仅有两三种烟草口味可供选择。“这几盒只是名字有差别，实际口味差别不大，就是烟草味。”该销售人员解释。

除了电子烟彻底“断甜”外，据国家烟草专卖局9月29日下发的通知，10月1日起，从事电子烟生产经营的电子烟市场主体应当取得烟草专卖许可证。记者在线下走访中发现，多个悦刻、雪加的电子烟专柜工作人员表示公司已帮其办理有关许可证。同时，记者在淘宝、京东等电商平台搜索电子烟时，页面会直接跳转到提示界面告知“任何公民、法人或者其他组织不得通过信息网络销售烟草专卖品”或直接显示“没有找到商品”，搜索多个电子烟品牌名称及“电子雾化器”等关键字则显示无相关商品搜索结果。

(责编：申佳平、陈键)

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