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IMF总裁：全球经济衰退风险加剧 将下调明年经济增长预期

沙晗汀
2022年10月08日08:38 | 来源：中国新闻网
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原标题：IMF总裁：全球经济衰退风险加剧 将下调明年经济增长预期

　　国际货币基金组织(IMF)总裁格奥尔基耶娃当地时间6日在华盛顿表示，当前全球经济出现衰退的风险正在加剧，IMF将下调明年全球经济增长预期。

当地时间10月6日，国际货币基金组织(IMF)总裁格奥尔基耶娃在乔治城大学发表讲话时表示，当前全球经济出现衰退的风险正在加剧，IMF将下调明年全球经济增长预期。 <a target='_blank' data-cke-saved-href='/' href='/'><p align=

　　当地时间10月6日，国际货币基金组织(IMF)总裁格奥尔基耶娃在乔治城大学发表讲话时表示，当前全球经济出现衰退的风险正在加剧，IMF将下调明年全球经济增长预期。 中新社记者 沙晗汀 摄

　　格奥尔基耶娃当天在乔治城大学发表了IMF秋季年会揭幕演讲。她说，在过去三年全球遭遇了“多重冲击”，包括新冠疫情、俄乌冲突、气象灾害，这些冲击造成人员伤亡，也推高了全球价格，尤其是食品和能源价格。格奥尔基耶娃说，全球经济正在从过去“相对可预测的世界”转变成“更加脆弱的世界”。

图为格奥尔基耶娃（左）和乔治城大学校长德吉奥亚（右）对话。 <a target='_blank' data-cke-saved-href='/' href='/'><p align=

　　图为格奥尔基耶娃（左）和乔治城大学校长德吉奥亚（右）对话。 中新社记者 沙晗汀 摄

　　IMF在今年7月发布的《世界经济展望报告》更新内容中，将2022年和2023年世界经济增长预期分别下调至3.2%和2.9%。

　　格奥尔基耶娃当天表示，受俄乌冲突、新冠疫情、通胀、供应链问题等影响，IMF将在下周更新的《世界经济展望报告》中再次下调2023年全球经济增长预期。

当地时间10月6日，国际货币基金组织(IMF)总裁格奥尔基耶娃在乔治城大学发表讲话时表示，当前全球经济出现衰退的风险正在加剧，IMF将下调明年全球经济增长预期。 <a target='_blank' data-cke-saved-href='/' href='/'><p align=

　　当地时间10月6日，国际货币基金组织(IMF)总裁格奥尔基耶娃在乔治城大学发表讲话时表示，当前全球经济出现衰退的风险正在加剧，IMF将下调明年全球经济增长预期。 中新社记者 沙晗汀 摄

　　格奥尔基耶娃还表示，当前全球经济陷入衰退的风险正在加剧。IMF预计，占全球经济总量约三分之一的国家在今年或明年会出现连续两个季度经济下滑。即使在经济实现正增长的国家，民众也会因价格上涨和实际收入减少而“感觉像是经济衰退”。IMF预计，从现在到2026年，全球产出损失将达到约4万亿美元，相当于整个德国的经济规模。

当地时间10月6日，国际货币基金组织(IMF)总裁格奥尔基耶娃在乔治城大学发表讲话时表示，当前全球经济出现衰退的风险正在加剧，IMF将下调明年全球经济增长预期。 <a target='_blank' data-cke-saved-href='/' href='/'><p align=

　　当地时间10月6日，国际货币基金组织(IMF)总裁格奥尔基耶娃在乔治城大学发表讲话时表示，当前全球经济出现衰退的风险正在加剧，IMF将下调明年全球经济增长预期。 中新社记者 沙晗汀 摄

　　面对当前局面，格奥尔基耶娃指出，首要任务是遏制通胀。如果货币政策收紧不足，将会导致通胀变得更加顽固，更加难以解决，从而对经济增长和民众福祉造成更大损害。第二，制定负责任的财政政策，既要保护弱势群体，又要避免助长通胀。第三，共同支持新兴市场和发展中经济体。

　　格奥尔基耶娃强调，只有各国共同努力，才能解决当前全球面临的挑战，如粮食安全问题、气候变化等。

　　IMF和世界银行秋季年会将于本月10日至16日在华盛顿举行。

(责编：申佳平、陈键)
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