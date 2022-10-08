原标题：坚实业绩是股市定心丸

近段时间，受外围市场等因素影响，A股出现波动，上市公司接连出手护盘，有的选择增持股票，有的终止减持计划。据不完全统计，9月以来，近30家上市公司重要股东宣布提前终止减持计划，其中还有公司减持计划尚未实施即主动终止。

对于终止减持的原因，多数上市公司表示是出于对公司投资价值的认同。例如，万孚生物发布公告称，基于持续看好公司发展前景，以及为稳定股价和增强投资者信心，公司实控人决定提前终止相关减持计划。

面对市场波动，上市公司大股东放弃原有的变现机会，提前终止减持，彰显出上市公司积极护盘的责任担当，能够起到维护股价、稳定市场预期的作用。

一直以来，上市公司对自家股票的持有情况备受投资者关注。毕竟，一家公司成长潜力如何、到底值不值得投资，大股东特别是实控人最清楚。大股东带头减持，往往给投资者一种“不看好自家公司股票”的印象，尤其是市场震荡之时，假如大股东不顾股价下行一意抛售，势必动摇投资者信心，甚至引发羊群效应，带动股价进一步下挫。而终止减持通常被认为是大股东对公司前景充满信心的表现，能够向外界传递出股票价值被低估的信号。

A股市场是“信息＋信心”的市场，上市公司坚守自家股票，传达与投资者休戚与共的态度，市场往往也能报之以正向反馈。今年四五月份，A股连续下调，一批上市公司密集宣告终止减持计划等，大盘随之企稳。可见，大股东“惜售”对于市场信心具有明显提振作用，不失为关键时期稳定市场的有力举措。

从过往经验看，在一片“稳市”行动中，也要谨防部分上市公司“虚晃一枪”。有的上市公司发布终止减持公告，并非真的“惜售”，而是为了拉高股价后在更高点突击套现，实现自身利益最大化。对于这些未遵守相关规定，擅自改变公开承诺、偷偷减持的行为，监管部门要留个心眼，以严管重罚钳制住扰乱市场秩序的手，维护好市场公平正义。

作为国民经济发展的中坚力量，加强市值管理、维护自身股价稳定是上市公司肩负的一项基本职责。越是市场不稳定性加剧、公司估值偏低的时刻，上市公司越是要扛起责任。今年以来，资本市场波动较大，监管部门多次鼓励上市公司加大增持回购力度，并进一步规范股东减持行为。上市公司纷纷响应，提前终止减持计划，值得点赞。

当然，仅仅依靠大股东放弃减持难以彻底扭转形势，公司股票走向最终会回归基本面。上市公司要当好股市稳定器，在审慎减持、积极增持、合理回购外，还应用好资本市场良好机制，规范公司治理，创新产品和服务，开拓发展空间，增强发展后劲，切实提升企业的内生动力、市场竞争力和抗风险能力，以坚实的业绩给市场吃下“定心丸”。

无论是终止减持，还是回购或增持，本身都不能直接为公司提升业绩、创造价值，也不意味着股价必然上涨。投资者应理性看待上市公司的股权变动行为，切勿因大股东终止减持或增持就盲目追捧，而应结合公司基本面作出决策判断。

(责编：申佳平、陈键)

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