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首个真菌生物组图谱揭示与癌症的关联

张佳欣
2022年10月08日09:20 | 来源：科技日报
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原标题：首个真菌生物组图谱揭示与癌症的关联

　　据发表在29日《细胞》杂志上论文，一个国际科学家团队进行了一项对35种癌症及其相关真菌的研究，创建了第一个泛癌症真菌生物群图谱。

　　癌细胞和微生物之间有着长期而持久的联系：两者在人体生态系统内共同进化，通常依赖于相同的资源。对这些资源的竞争往往会影响癌细胞、微生物和人体细胞的复制与生存。癌症相关真菌的作用和影响在很大程度上仍未被研究和了解。

　　人体上发现的真菌主要有两种：环境真菌和共生真菌。真菌在塑造宿主免疫力方面发挥作用，无论是好是坏，这在免疫受损的人身上表现得很明显，包括癌症患者。

　　新研究描述了患35种癌症的17401个患者组织、血液和血浆样本的癌症真菌生物群，即与癌症有关的真菌。研究人员发现，在许多主要的人类癌症中，真菌DNA和细胞的丰度很低，不同类型癌症的群落组成也不同。

　　将真菌群落与匹配的细菌体（微生物组的细菌成分）和免疫体（构成免疫系统的基因和蛋白质）进行比较后的分析表明，它们之间的关系通常是“包容的”，而不是竞争的。

　　例如，研究人员发现，一种真菌在50岁以上患者的乳腺癌肿瘤中富集，而另一种真菌在肺癌样本中非常丰富。

　　研究人员说，特定的真菌与年龄、肿瘤亚型、吸烟状况、对免疫治疗的反应和生存措施有显著的相关性。这些真菌是简单相关还是因果相关仍有待确定。

　　研究人员表示，这些发现证实了这样一种观点，即整个微生物组是癌症生物学的关键部分，这可能带来重大的转化机会，不仅在癌症检测方面，而且在药物开发、癌症进化、最小残留、复发和伴随诊断等领域的技术应用中，也可能提供重要的转化机会。

(责编：申佳平、陈键)
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