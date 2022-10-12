原标题：“高小弥”猕猴桃出圈，展现国货自强新信号

金秋好时节，处处有“丰”景。品尝秋天的第一颗“修文猕猴桃”，成了不少网友的选择。据报道，近年来，伴随国货回潮，以贵州修文“高小猕”为代表的国产猕猴桃品牌开始崭露头角，“好吃+不贵”的高性价比，以及便捷的电商渠道，让以往高溢价的国外大牌水果面临巨大压力。

对于农货产品而言，“有品类无品牌”历来都是阻碍产品发展和“走出去”的一大难题。散落在我国各地的好货要想成功走出深山，严把质量品控是一方面，关键还依赖于规模化、品牌化和标准化。伴随着“高小猕”等国货的自强自信，猕猴桃行业格局正发生着改变。

拿质优价廉的“高小猕”猕猴桃来说，本身也有多重独特优势。比如，1200米的高种植海拔，阳光充足、雨量丰沛；温差气候适宜，猕猴桃能沉淀更多维生素C和膳食纤维，果肉爆汁超甜；价格相比不贵，也凸显出性价比。而“高小猕”所在的贵州修文县，“修文猕猴桃”很早就被列为我国地理标志产品。从基础条件来看，修文县92.6%的土地富含硒元素。从选种来看，修文当地猕猴桃的主要种植品牌为“贵长”，是本地野生选育品种，每100克果肉维C含量160毫克以上，是其他地区猕猴桃的一倍以上。而从规模来看，经过30多年选育耕耘，“修文猕猴桃”种植规模达16.7万亩，单县种植面积为全国第三、贵州第一。

天时、地利，还要有人和。独特优良的品种、高海拔环境和绿色无污染的种植技术，造就了“高小猕”的发展壮大；“90后”“00后”等理性一族的消费群体崛起，更看重品质和国货底色，愿意凭着强烈的民族自豪感和文化自信心，为新锐国货品牌的溢价买单；而“高小猕”牵手京东电商，将品质优势和平台的资源、数据优势相结合，更提升了品牌的营销能力。

事实上，越来越多的农产品新锐国货品牌正在挑战行业巨头，势头强劲且底气十足。数据显示，修文县现有猕猴桃企业144家、合作社121家、种植大户876户，深加工企业3家，2020年实现综合产值22亿元，“修文猕猴桃”成为当地广大群众脱贫致富的支柱产业。而在“修文猕猴桃”公共品牌的基础上，当地已培育出“7不够”“采上果”“米小猴”“高小猕”等多个企业品牌，实现了出口俄罗斯、日本和东南亚。

“修文猕猴桃”正借着规模、标准化和科学技术团队支撑，向着标准化、品牌化的方向发展壮大。随着如“高小猕”这样的更多新锐国货品牌崛起，搅动的将不只是行业现状与格局，更能产生稳定就业、村民增收、为消费者带来更大实惠等多重社会效益。

(责编：董童、李源)

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