人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

“高小弥”猕猴桃出圈 展现国货自强新信号

2022年10月12日17:40 | 来源：中国网科技
小字号

原标题：“高小弥”猕猴桃出圈，展现国货自强新信号

　　金秋好时节，处处有“丰”景。品尝秋天的第一颗“修文猕猴桃”，成了不少网友的选择。据报道，近年来，伴随国货回潮，以贵州修文“高小猕”为代表的国产猕猴桃品牌开始崭露头角，“好吃+不贵”的高性价比，以及便捷的电商渠道，让以往高溢价的国外大牌水果面临巨大压力。

　　对于农货产品而言，“有品类无品牌”历来都是阻碍产品发展和“走出去”的一大难题。散落在我国各地的好货要想成功走出深山，严把质量品控是一方面，关键还依赖于规模化、品牌化和标准化。伴随着“高小猕”等国货的自强自信，猕猴桃行业格局正发生着改变。

　　拿质优价廉的“高小猕”猕猴桃来说，本身也有多重独特优势。比如，1200米的高种植海拔，阳光充足、雨量丰沛；温差气候适宜，猕猴桃能沉淀更多维生素C和膳食纤维，果肉爆汁超甜；价格相比不贵，也凸显出性价比。而“高小猕”所在的贵州修文县，“修文猕猴桃”很早就被列为我国地理标志产品。从基础条件来看，修文县92.6%的土地富含硒元素。从选种来看，修文当地猕猴桃的主要种植品牌为“贵长”，是本地野生选育品种，每100克果肉维C含量160毫克以上，是其他地区猕猴桃的一倍以上。而从规模来看，经过30多年选育耕耘，“修文猕猴桃”种植规模达16.7万亩，单县种植面积为全国第三、贵州第一。

　　天时、地利，还要有人和。独特优良的品种、高海拔环境和绿色无污染的种植技术，造就了“高小猕”的发展壮大；“90后”“00后”等理性一族的消费群体崛起，更看重品质和国货底色，愿意凭着强烈的民族自豪感和文化自信心，为新锐国货品牌的溢价买单；而“高小猕”牵手京东电商，将品质优势和平台的资源、数据优势相结合，更提升了品牌的营销能力。

　　事实上，越来越多的农产品新锐国货品牌正在挑战行业巨头，势头强劲且底气十足。数据显示，修文县现有猕猴桃企业144家、合作社121家、种植大户876户，深加工企业3家，2020年实现综合产值22亿元，“修文猕猴桃”成为当地广大群众脱贫致富的支柱产业。而在“修文猕猴桃”公共品牌的基础上，当地已培育出“7不够”“采上果”“米小猴”“高小猕”等多个企业品牌，实现了出口俄罗斯、日本和东南亚。

　　“修文猕猴桃”正借着规模、标准化和科学技术团队支撑，向着标准化、品牌化的方向发展壮大。随着如“高小猕”这样的更多新锐国货品牌崛起，搅动的将不只是行业现状与格局，更能产生稳定就业、村民增收、为消费者带来更大实惠等多重社会效益。

(责编：董童、李源)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
中国空间站第三次太空授课活动取得圆满成功
　　人民网北京10月12日电 （记者赵竹青）据中国载人航天工程办公室消息，北京时间2022年10月12日16时0分，“天宫课堂”第三课在中国空间站开讲，新晋“太空教师”陈冬、刘洋、蔡旭哲为广大青少年带来一场精彩的太空科普课，这是中国航天员首次在问天实验舱内进行授课。 在约50分钟的授课中，神舟十四号飞行乘组航天员陈冬、刘洋、蔡旭哲生动介绍展示了空间站问天实验舱工作生活场景，演示了微重力环境下毛细效应实验、水球变“懒”实验、太空趣味饮水、会调头的扳手等神奇现象，并生动讲解了实验背后的科学原理。…
人民银行：截至8月31日数字人民币累计交易金额1000.4亿元
　　人民网北京10月12日电 （记者罗知之）人民银行官方微信今日发布了人民银行数字货币研究所文章，文章指出，截至2022年8月31日，15个省（市）的数字人民币试点地区累计交易笔数3.6亿笔、金额1000.4亿元，支持数字人民币的商户门店数量超过560万个。 文章称，党的十九大以来，人民银行扎实开展数字人民币研发试点各项工作，坚持人民性、市场化和法治化原则，历经理论研究、闭环测试、开放试点三个阶段，推动数字人民币走出一条符合中国国情的发展道路。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部