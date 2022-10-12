作为党的十九大后重组的大型中央企业，国家能源集团因创新而生，以创新为责，坚持创新驱动发展战略，稳妥推进改革，加强科技创新，塑造创新品牌文化，推动企业高质量发展，为保障国家能源安全贡献力量。

改革点燃创新引擎

国家能源集团自成立以来，围绕培育具有全球竞争力的世界一流能源集团这一目标，加快企业重组融合，完善现代企业制度建设，实施国企改革三年行动计划，推进三项制度改革，探索创新管理途径，为企业高质量发展提供持续的活力和动力。

集团党组推进党的领导和公司治理融合，推动内部整合融合。集团管控突出“强战略、优运营”，强化主责主业运营管理，科学简政授权放权，实施总部机构改革，总部部门数量和人员编制平稳减少近一半；子分公司产业整合突出“强协同、优布局”，按照煤炭优化布局、电力省为实体、化工专业管理、运输集约畅通，一个门类一家专业公司的整体思路，集团子分公司从94家整合为83家，23家省级电力公司重组、18家同质化公司业务整合，实现主责主业更聚焦，产业结构更清晰。

集团加强中国特色现代企业建设，进一步厘清治理主体的权责边界，发挥党组织的领导作用、董事会的决策作用、经理层的经营管理作用。推进董事会改革建设，制定印发一系列董事会建设指导性文件和工作制度，508家子公司实现董事会应建尽建和外部董事占多数。实施“管一级、看一级”管理理念，围绕重点企业、重点工程、重要市场、重要工作和紧要事项，建立健全“四重一要”管理机制，强化战略管理、财务管理、营销管理、工程管理和制度管理，企业管理体系和管理能力现代化水平有效提升。

国家能源集团基石系统运营平台。

作为国企改革的关键环节，集团把三项制度改革作为突破口，常态化推进职位职级、全员绩效考核、薪酬激励三大体系建设。畅通人才发展路径，将管理类单通道晋升，拓展为管理、专业、技能三通道并行，三类职位人员按相应通道的规则和任职资格条件晋升。实施经理层成员任期制和契约化管理工作，公司经理层管理人员2021-2023年任期经营业绩责任书签约率达100%。形成“自上而下、五层四级”的全员绩效考核体系，明确考核结果在薪酬分配、职务晋升、评先树优、岗位调整、培训提升等方面的应用规则。建立中长期激励机制，对公司科技人员、核心人才、骨干员工进行精准奖励，激发创新活力。2021至2022年，集团公司5名职工获评全国能源化学地质工会“大国工匠”称号，37人获全国行业技术能手称号，三名青年专家入选中国科协“青年人才托举工程”名单。

合并重组以来，集团公司管控体系更科学，运营效率提高，员工队伍稳定，企业竞争力、创新力、控制力、影响力和抗风险能力增强。2021年，集团资产总额18976亿元，较重组之初增长6.2%；实现利润总额889亿元，较重组之初增长36%。2022年，世界500强排名第85位，较重组之初提升16位，体现了“1+1>2”的重组改革成效。

科技驱动创新发展

作为煤炭、火电、风电、煤化工产业规模世界第一的能源企业，国家能源集团深化科研体系改革，加大关键核心技术攻关，打造能源原创技术策源地，支撑企业高质量发展。

顶层设计方面，国家能源集团提出了18项科技创新工作举措和17项管理制度为支撑的科技创新制度体系，推进“1+2+3+N”科研体系改革，为科技创新支撑和引领集团公司产业发展打下基础。

围绕煤炭、火电、煤化工、科技环保等主要业务板块，国家能源集团开展重大技术攻关与工程示范，加快推动补链强链延链促进产业链稳定发展。“东部草原区大型煤电基地生态修复与综合整治技术及示范”项目，使3处示范工区植被覆盖度提高了35%以上，直接经济效益7.31亿元；神东矿区运用矿井地下水的分布式利用方法，提供了矿区95%以上的用水；“燃煤锅炉混氨燃烧技术开发和应用”项目，为我国燃煤机组二氧化碳减排探索一条技术路径；世界首创60万千瓦超临界循环流化床发电技术，提高劣质煤燃烧效率，降低污染排放。研制轴重30吨以上铁路重载运输成套装备，重载铁路新型宽带移动通信系统成套技术及设备，在世界范围内首次实现重载列车运营管理与第四代宽带通信技术的融合。建成世界首套百万吨级煤直接液化示范工程和世界单体规模最大的 400万吨/年煤间接液化示范工程；发挥煤直接液化油品“一大三高四低”优势，开发了煤基特种油品工业生产技术；建成世界首套5万吨/年聚乙醇酸（PGA）生物可降解材料科技示范项目。

随着5G、云计算、大数据等“新基建”广泛应用，国家能源集团构建了工业互联网和基于ERP系统的管理平台、基于基石系统的运营平台、基于电商平台的生态化平台，以及招标网、国能e购、煤炭电商、售电电商，企业智慧转型发展有序落地。

其中，作为提升一体化管控的集约化管理水平的基石项目，集团打造了“一体化集中管控、智能化高效协同、可视化高度融合”工业互联网平台，支持集团公司安全保供的周期性和即时性调控，实现调度指挥由“条块分割”向“联合集中”转变，运营决策由“经验主导”向“模型驱动”转变，统计分析由“人工找数据”向“智慧分析”转变，成为集团公司能源保供的有力载体。

智能化生产全铺开。煤炭产业方面，实现煤矿智能化开采技术100%全覆盖；发电产业方面，采用5G测控仪表、机器人、边缘计算芯片、先进传感器等智能装备，推进“无人电厂、精准预测、少人管理”的智能生产运营管理模式；运输产业方面，重载铁路移动闭塞技术、智能驾驶万吨重载列车、列车智能运维“状态修”、煤炭港口全流程远程作业、低成本船岸宽带卫星通讯等一批新技术示范运用，提升路港航集疏运能力；煤化工产业方面，以数据驱动、模型驱动煤化工智能化生产体系、安全风险管控体系和智慧化经营决策体系建设加快推进，助力煤化工高质量发展。

从创新链技术攻关奠定产业发展核心优势，到数字化智能化运营打造一体化运营优势，科技创新推动了国家能源集团全产业链高效协同发展，一体化出区调运量创下日均106万吨新高位，市场竞争力得到提升。

文化创新培育品牌

文化是企业的无形资产，是支撑企业可持续发展的重要软实力。国家能源集团加快构建企业文化核心价值理念体系，为企业发展注入文化动力。

集团自成立以来，开展“争做大国顶梁柱”主题道德讲堂、优秀劳模事迹巡回报告，开展选树身边典型，组织“身边故事会”活动，激发和弘扬集团统一的价值观和深厚的正能量。2022年，四川泸定地震中，大渡河大岗山公司运维三值值长徐博海地震瞬间生死抉择的视频，展示了实干、奉献、创新、争先的企业精神和员工忘我奉献的风采，为企业发展持续提供了内生动力。

在推进改革发展过程中，“实干”成为凝聚国家能源集团发展强劲动力。集团系统创新开展“社会主义是干出来的”岗位建功行动，广大党员在安全环保、绿色发展、技术攻关、管理提升的岗位攻坚奋进。同时，实施基层党建工程三年行动，挂牌命名“奋进十四五”党员先锋队460个，党员示范岗424个；创新开展“国家能源杯”绿色发展劳动竞赛和智能建设技能大赛，弘扬劳模精神、劳动精神和工匠精神，创建技能大师工作室，为企业赋能，让职工出彩；创新青年精神素养提升工程，举办“五四”青年团课活动，为企业发展持续提供精神动力支持。

面向未来，国家能源集团向美而行，创新绿色发展文化，构建安全高效、清洁低碳能源体系，加大水资源保护、地表生态修复、固废资源利用，建设“国家能源集团生态林”，将一片片荒山沟壑变成宜人绿洲，一座座煤矿、电厂、港口建成工业景区。在脱贫攻坚和乡村振兴中，助力9县脱贫摘帽，参与28个省区、400多个县乡帮扶任务。在印度尼西亚、加拿大、南非建设能源项目，提供就业岗位，投入公益基金，改善当地居民生活。

经过五年建设，国家能源集团企业文化建设和品牌创建成果初现。2022年，集团创新提出RISE（改革创新、一体化、可持续、平等共享）品牌战略，发布品牌管理新制度，实施RISE品牌行动，推进RISE五项工程，强化品牌意识、品牌理念与追求卓越的品牌形象，国家能源集团“全球可持续能源典范”的品牌定位进一步深入人心。

新时代，新征程。国家能源集团锚定企业战略目标，以改革驱动创新，以创新推动发展，加快建设具有全球竞争力的世界一流示范企业，赋能企业高质量发展。（杜燕飞 甄广旭）

(责编：郭思邈、吕骞)

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