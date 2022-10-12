人民网北京10月12日电 （记者余璐）2021年10月12日，我国正式设立三江源、大熊猫、东北虎豹、海南热带雨林、武夷山等第一批国家公园，开启自然保护地体系建设新篇章。一年来，国家公园已成为我国生态文明建设的亮丽名片，在生态保护上取得新进展。

三江源国家公园。受访者供图

长江正源、黄河正源区域正式纳入三江源国家公园保护范围，实行统一规划、统一管理、统一建设，生态系统原真性、完整性保护得以提升。藏羚羊、藏原羚、藏野驴等野生动物数量大幅增长。

大熊猫国家公园。受访者供图

大熊猫国家公园整合、撤并原分属不同部门、不同层级管理的73个自然保护地，大熊猫局域种群的栖息地联通和基因交流逐步恢复，全国野生大熊猫总数量的72%得到了有效保护。

东北虎豹国家公园雪景。受访者供图

东北虎豹国家公园畅通虎豹跨境迁徙通道，实现了野生东北虎、东北豹从跨境游走觅食到境内定居繁殖扩散的转变，东北虎、东北豹种群数量分别达到50只以上、60只以上，“虎啸山林”得以重现。

海南热带雨林国家公园。受访者供图

海南热带雨林国家公园雨林生态系统功能逐步恢复，近两年新增3只海南长臂猿，野外种群数量增加到目前的5群36只。

武夷山国家公园。受访者供图

江西武夷山区域正式纳入武夷山国家公园保护范围，实现了对武夷山自然生态系统以及世界文化和自然双遗产的整体保护。

国家公园研究院院长唐小平表示，建立以国家公园为主体的自然保护地体系，是我国生态文明建设的重大制度创新。第一批正式设立的5个国家公园，涉及青海、西藏、四川、陕西、甘肃、吉林、黑龙江、海南、福建、江西等10个省区，保护面积达23万平方公里，涵盖了我国陆域近30%的国家重点保护野生动植物种类。

“根据规划，我国将建立世界上最大的国家公园体系。”唐小平介绍，综合考虑自然地理格局、生态功能格局、生物多样性和典型景观分布特征，我国编制了《国家公园空间布局方案》，遴选出50个左右的国家公园候选区，总面积约占国土陆域面积的10%，将保护中国最具代表性的生态系统和80%以上的国家重点保护野生动植物物种及其栖息地。

据了解，目前，原国家公园体制试点区和黄河口、秦岭、南岭、羌塘、卡拉麦里等12个国家公园候选区正在积极开展创建工作。下一步，我国将在青藏高原构建国家公园群，积极、稳妥、有序建设世界最大的国家公园体系。

(责编：郭思邈、吕骞)

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