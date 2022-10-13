本报北京10月12日电 （记者王观）记者从国家税务总局获悉：截至9月20日，合计新增减税降费及退税缓税缓费超3.4万亿元。

一是今年1月1日至9月20日，已退到纳税人账户的增值税留抵退税款达22113亿元。分行业看，制造业退税5818亿元，占比26.3%，是受益最明显的行业。分企业规模看，小微企业是受益主体，已获得退税的纳税人中，小微企业户数占比92%，共计退税8902亿元。

二是1—8月全国新增减税降费5916亿元。其中，新增减税4605亿元，新增降费1311亿元。分政策项目看，小规模纳税人“六税两费”减征政策进一步扩展至小型微利企业和个体工商户，新增减税降费1036亿元；生产、生活性服务业增值税加计抵减政策新增减税604亿元；小型微利企业应纳税所得额100万—300万元部分再减半政策，新增减税477亿元；继续实施的阶段性降低工伤、失业保险费率政策，新增降费1076亿元。

三是今年1月1日至9月20日，累计办理缓税缓费6326亿元，其中继续实施的制造业中小微企业缓缴税费政策，累计办理缓缴5256亿元；为受疫情影响较大的困难行业和中小微企业办理缓缴社保费1070亿元。

国家税务总局总审计师兼收入规划核算司司长蔡自力表示，这些税费支持政策落地生效，实实在在增强了企业获得感，为稳住宏观经济大盘提供有力支撑。税收数据显示，8月，全国企业销售收入同比增长5.2%，较7月提高2.1个百分点，较二季度提高4.1个百分点，延续了恢复发展态势，彰显了经济发展的韧性。

《 人民日报 》（ 2022年10月13日 02 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经