本报北京10月12日电 （记者张天培）12日，记者从国家移民管理局了解到：第三季度，全国移民管理机构积极落实助力稳住经济大盘、支持便利企业生产经营14项新举措，全力保障口岸跨境货运高效顺畅，通关便利化举措覆盖陆海空各类口岸，助力产业链供应链持续稳定畅通，累计为相关企业节省经费近9亿元。

据了解，海港方向，移民管理机构全力确保港口集疏运畅通。空港方向，优化流程便利国际货运航班“好来快走”，有效提高了国际货运航班通关效率。陆地口岸方向，开辟快速检查通道保障重要物资运输畅通。

《 人民日报 》（ 2022年10月13日 04 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)

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