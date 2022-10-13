本报记者 廖睿灵

江西省赣州市着力改善居民居住条件，完善学校、农贸市场等住宅周边配套设施，让居民住上“安心房”。图为赣州市蓉江新区的一处住宅小区。

胡江涛摄（人民视觉）

今年，江苏省淮安市通过组织房展会、推出特价房销售、开展团购活动等，支持满足居民刚性和改善性住房需求。图为淮安市民在房展会上挑选商品房。

赵启瑞摄（人民视觉）

今年以来，全国多座城市调整楼市调控政策，通过降首付、降税费、调整限购范围、提升公积金贷款额度等，促进房地产市场平稳健康发展。

徐 骏作（新华社发）

对于贷款买房的购房者，房贷利率是其购房决策中的重要考量因素。还贷年限多长、房贷利率多高，一定程度上影响着购房者的购买意愿。

今年以来，不少购房者发现自己所在城市的房贷利率有所下调，北京等城市首套房贷利率重回“4时代”，山东济宁、广东清远等地房贷利率甚至重回“3时代”，引发了社会广泛关注。

房贷利率降了，对购房者有啥影响？伴随房贷利率变动，楼市又呈现出哪些新走向？本报记者进行了采访。

LPR下调带动房贷利率下行

凑足首付、贷款买房，是不少购房者关心的话题。

30岁的小罗前两年在深圳购入了一套期房，房子还没交付，她已经还了两年房贷。“我办理贷款时房贷利率为4.95%，最近收到银行发来的短信，提醒住房贷款年利率下调到了4.6%，这意味着月供压力稍微小了点。”小罗说。

今年以来，不少城市的房贷利率有所下调。贝壳研究院统计数据显示，今年9月，其监测的103个重点城市主流首套房贷利率为4.15%，二套房贷利率为4.91%，较上月分别回落17BP（基点）、15BP，较去年最高点分别回落159BP、108BP。

“房贷利率的变动与宏观经济走向有关。”中国人民大学中国资本市场研究院联席院长赵锡军告诉本报记者，立足于稳增长，今年以来国家在财政政策、货币政策等方面出台多项举措。在房地产领域，LPR下调成为稳楼市的重要方面，近来多个城市房贷利率有所下降，与LPR的变动有直接关联。

据了解，所谓“LPR”即贷款市场报价利率，由包括大中小银行在内的18家银行根据其对最优客户的贷款利率，按公开市场操作利率加点形成报价，再由全国银行间同业拆借中心经过计算得出。LPR包括1年期和5年期以上两个品种，全国银行间同业拆借中心每月公布最新数据。与较为固定的贷款基准利率相比，LPR往往会随市场浮动，而其上浮或下调通常会对房贷利率造成一定影响。

记者梳理发现，今年以来LPR共经历了3次下调。1月20日，中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布1年期LPR为3.7%，5年期以上LPR为4.6%，分别下调10个基点、5个基点；5月20日，1年期LPR与此前报价持平，为3.7%，5年期以上LPR为4.45%，下调15个基点；8月22日，1年期LPR为3.65%，5年期以上LPR为4.3%，分别较上一期下调5个基点、15个基点。目前最新LPR报价于9月20日公布，与8月22日持平。

“受8月份5年期以上LPR下调的影响，9月住房信贷环境进一步宽松，整体房贷利率再降。”贝壳研究院市场分析师刘丽杰介绍。据贝壳研究院统计，截至9月19日，已有86个城市房贷主流利率低至首套4.1%、二套4.9%的水平。分城市线看，一线城市房贷利率较高，首套平均为4.6%，二套平均为5.13%；二三线城市平均利率水平相对较低。

部分购房者考虑提前还贷

房贷利率下调，意味着购房者月供金额将有所减少。据测算，9月份部分城市首套房贷利率同比降幅达166BP，以首套房100万元商业贷款本金、30年期等额本息还款计算，平均每月可减少月供约1013元，需偿还的利息总额减少约36万元。

利率降低、月供减少，部分已购房者开始考虑提前还贷。北京白领李琪于2020年底在朝阳区购入了一套两居室，他告诉记者：“我的房贷是去年1月批下来的，按照当时4.65%的LPR报价加上北京地区55BP的加点幅度，我目前的房贷利率为5.2%。现在五年期以上LPR下调为4.3%，再加55BP，也就是北京新发放的首套房商贷利率为4.85%。我身边一些符合条件的朋友已经在咨询提前还贷了，但我的房贷利率要到明年1月才能调整，如果届时房贷利率计算下来低于5.2%，我也会申请提前还贷。”

上海市一家国有大行的个贷经理也向记者证实，受LPR下调影响，房贷利率有所下行，确实有不少购房者想提前还贷，“申请提前还贷的大多是刚购房没几年的年轻人，他们多数办理的是商贷或者混合贷，还款压力比较大。”

从贷款模式看，购房者在申请住房贷款时可以选择固定利率或浮动利率。但不论以何种方式计算，房贷利率下调均存在刺激购房者提前还贷的可能。赵锡军分析，对于存量房贷部分，如果购房者选择以固定利率贷款，那么在市场利率下行的情况下，借款人的还款成本相对较高，可能会存在提前还贷的压力。而对于选择以浮动利率贷款的购房者来说，房贷利率下降减轻了当前的月供压力，因此这些购房者也可能会考虑提前还贷，降低总体购房成本。“当购房者选择提前还贷，他们省下的这部分资金可用于其他消费，对经济发展也能起到一定促进作用。”赵锡军说。

房贷利率下调对于刚需购房群体也是一大利好。业内人士分析，对于有购房意愿的消费者而言，房贷利率处于低位是其购房的好时机，也能对楼市回暖起到积极作用。“利率低、放款快有助于降低购房成本、加快购房流程，在一定程度上促进了前期市场的阶段性修复。”刘丽杰认为，当前部分一二线重点城市房贷利率水平仍处在较高水平，未来仍有下调空间。

一揽子政策满足住房刚需

将时间轴拉长来看，今年以来，国内不仅屡次下调LPR释放政策红利，还打出一系列利好楼市“组合拳”，出台了降低购房首付比例、提高住房公积金贷款上限和提高公积金提取额度等政策。

9月29日，中国人民银行、银保监会再发通知，决定阶段性调整差别化住房信贷政策，提出对于2022年6-8月份新建商品住宅销售价格环比、同比均连续下降的城市，在2022年底前阶段性放宽首套住房商业性个人住房贷款利率下限。

“这一政策措施的出台，有利于支持城市政府‘因城施策’用足用好政策工具箱，促进房地产市场平稳健康发展。在当地政策范围内，银行和客户可协商确定具体的新发放首套住房贷款利率水平，有利于减少居民利息支出，更好地支持刚性住房需求。”中国人民银行有关负责人说。

根据易居研究院智库中心提供的数据，在国家统计局70个大中城市房价指数中，至少有23个城市符合央行发布的上述新政要求，包括哈尔滨、兰州、武汉、大连、泉州等地。“此次新政出台体现了国家用好房贷政策工具、引导楼市健康发展的导向。”易居研究院智库中心研究总监严跃进说。

伴随各类利好举措落地，楼市也呈现出一定回暖趋势。国家统计局统计显示，1-8月份，全国商品房销售面积同比下降23%，降幅比前7月收窄0.1个百分点；商品房销售额下降27.9%，降幅收窄0.9个百分点。值得注意的是，其中中小户型住宅销售降幅收窄幅度较大。

“对于多数住户而言，大量刚需和改善性住房需求主要集中在中小户型。”首都经济贸易大学特大城市经济社会研究院研究员赵秀池告诉记者，伴随房贷利率下行和系列宽松的房地产金融政策出台，有效需求得以释放，体现在中小户型住房需求有所回升，“当前我国城镇化进程仍在加快，每年有超千万人口进城，衍生出大量刚需和改善性住房需求。因此，仍有必要通过调节房贷利率和首付款比例等举措稳楼市，这一过程中要注重分类施策、因城施策，加大对中小户型的支持力度。此外，在老龄化背景下，部分三四线城市还要考虑大城市溢出的养老住房需求。”

9月30日，为支持居民改善住房条件，财政部、国家税务总局印发公告明确，2023年底前，对出售自有住房并在现住房出售1年内在市场重新购买住房的纳税人，对其出售现住房已缴纳的个人所得税予以退税优惠。

在赵锡军看来，实施换购住房个税退税优惠、下调房贷利率等措施体现了中国坚持“房住不炒”的总体定位。“从长远角度看，还是要坚持从满足住房刚需出发，继续推进降低住房交易成本，更好、更大范围地满足人们的居住需求。”他说。

(责编：牛镛、岳弘彬)

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