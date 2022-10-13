本报记者 汪文正

安徽省合肥市肥西县加快推进多层次养老服务体系建设，完善养老服务设施与功能。图为近日，在肥西县上派镇“爱和家”居家养老服务中心，工作人员为老人介绍智能机器人的使用方法。

新华社记者 刘军喜摄

旅游、文化、体育、康养等产业被称为“幸福产业”，关系百姓福祉。国家统计局近日公布的报告显示，这十年，中国幸福产业加速发展，相关产业服务消费正不断提质扩容。根据联合国发布的“人类发展指数”，中国已从2012年的0.699跃升到2020年的0.761，从“中等人类发展指数国家”发展至“高人类发展指数国家”。

“数字+文化”协同发展引领下，文化领域催生出大量新兴业态，博物馆文创产品受到热捧，新文创成为消费新亮点。据国家统计局相关报告，2020年，全国文化及相关产业增加值为44945亿元，占GDP比重为4.4%，比2014年提高0.6个百分点；其中，文化服务业增加值为28874亿元，占文化及相关产业增加值的比重为64.2%，比2014年提高15.6个百分点。“云看展”、线上演播、网络直播、沉浸式体验等新业态加速崛起；自驾游、露营旅游、冰雪旅游、康养旅游、海洋旅游等引领休闲度假新潮流，文化创意、非遗工坊持续赋能乡村振兴，文旅融合深度推进。

全民健身上升为国家战略，人们在运动中感受到快乐。打球、登山、露营……刚刚过去的“十一”黄金周，不少人选择了丰富多彩的体育活动。2020年，全国体育产业总产出27372亿元，增加值10735亿元；其中，体育服务业总产出14136亿元，增加值7374亿元，占体育产业增加值比重达68.7%；2013—2021年，规模以上体育企业营业收入年均增长8.4%；2021年末，全国体育场地达到397万个，人均体育场地面积达到2.4平方米。

十年来，中国大力推进教育文化、医疗卫生、社会保障等普惠性、基础性、兜底性民生建设，增加百姓的幸福感——

教育文化事业更繁荣。2021年，九年义务教育巩固率和高中阶段毛入学率分别为95.4%和91.4%，比2012年提高3.6和6.4个百分点；2021年末，中国公共图书馆、博物馆分别达到3215个、5772个，比2012年末增加139个、2703个。

健康中国建设稳步推进。2021年末，全国医疗卫生机构、医疗卫生机构床位、卫生技术人员分别为103万个、945万张、1124万人，分别比2012年末增加8万个、372万张、457万人，全国基本医疗保险覆盖超13亿人。

养老服务体系建设加快。福建支持开设长者食堂，加大公共设施适老化改造力度等，为老年人破解“用餐难”“出行难”等养老痛点难点；山西针对高龄、失能、独居、空巢老年人医疗和护理问题，补齐养老服务设施短缺等短板……十年来，中央财政累计投入近300亿元，加速建设覆盖城乡的养老服务体系。截至2021年底，各类养老机构和设施总数达34万个，床位总数比2012年增长一倍，社区养老服务设施基本实现全覆盖；农村养老服务滞后的短板问题正在有效解决，县级特困人员供养服务机构全覆盖，互助性养老服务设施从无到有、达13万多个，为农村老人提供娱乐、餐饮、慢病管理等服务；2021年末，全国基本养老保险覆盖超10亿人。

幸福产业加速发展，老有所养、幼有所育、学有所教、病有所医持续巩固……党的十八大以来，中国公共服务供给侧结构性改革不断深化，基本公共服务均等化水平不断提高，绘就了人民美好生活“新画卷”。

(责编：牛镛、岳弘彬)

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