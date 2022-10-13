本报北京电 （记者李晓晴）记者从农业农村部获悉：2021年，全国秸秆利用量6.47亿吨，综合利用率达88.1%，较2018年增长了3.4个百分点。肥料化、饲料化、燃料化、基料化、原料化利用率分别为60%、18%、8.5%、0.7%和0.9%，“农用为主、五化并举”的格局已基本形成。

2016年，农业农村部、财政部启动实施了秸秆综合利用项目。6年来，共计投入中央财政资金140.5亿元，基本实现了秸秆产生大县支持全覆盖，秸秆综合利用水平和能力稳步提升。玉米、水稻和小麦三大粮食作物的秸秆综合利用率分别为87%、89.6%和92.1%，均处于较高利用水平。

秸秆还田生态效益逐步显现。近年来，各地因地制宜推行秸秆翻埋还田、碎混还田、覆盖还田等科学还田措施，有效提升了还田效果。台账显示，2021年，秸秆还田量达4亿吨，根据农业农村部在全国主要农区32个点位的监测结果，秸秆还田后土壤有机质平均增幅在5%—7%之间，作物增产幅度在2%—4.5%之间。

党的十八大以来，我国农业生态环境建设取得显著成效。其中，化肥农药持续减量增效，三大粮食作物化肥农药使用量连续5年保持下降趋势；农业废弃物利用水平稳步提升，畜禽粪污综合利用率达到76%，农作物秸秆综合利用率超过88%，农膜回收率稳定在80%以上；耕地资源保护利用水平不断提升，高标准农田面积达到9亿亩，黑土地保护工程深入实施，受污染耕地安全利用率稳定在90%以上；农业生物多样性保护成效显著，种质资源保护深入推进。

(责编：牛镛、岳弘彬)

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