贾远琨

原标题：新华全媒+丨上海首条市域铁路“机场联络线”1标全线架梁完成

10月12日，上海机场联络线1标的最后一孔长32米的箱梁稳稳落在桥墩上，标志着该标段全线架梁顺利收官，上海机场联络线建设进入全面冲刺阶段。

上海机场联络线是上海首条市域铁路，可与国铁共线运营，同时串联起上海虹桥、浦东两座机场和上海虹桥火车站、上海南站、上海东站三座火车站，可实现空铁直通。该线路时速达160公里，可使上海两大机场之间的通行时间从90分钟缩短至40分钟。

10月12日，上海机场联络线1标的最后一孔长32米的箱梁稳稳落在桥墩上。（受访单位供图）

中铁二十四局集团有限公司承建的上海机场联络线1标是该线路的起始段，也是全线仅有的两个桥梁标段之一。该项目的重点工程为72孔简支梁的预制和架设。中铁二十四局集团上海机场联络线1标一分部党支部副书记王康介绍，该项目的施工工况复杂，跨越了河流、高速公路和铁路专用线，施工难度和节点保障难度大。

结合桥梁分布、沿线地形地貌特点，中铁二十四局集团将运梁、过孔、喂梁、落梁等工序时间精确测算，科学组织施工，自6月28日启动架梁工作至今，100多天即顺利完成了施工任务，比预计时间提前了40多天。

上海机场联络线1标架梁施工现场。（受访单位供图）

据了解，上海机场联络线建成后，不仅将成为连接上海虹桥、浦东两大机场的“快速道”，也将实现铁路枢纽、空港与上海市内交通的无缝衔接和快速通达，助推长三角交通实现更高质量一体化发展。

(责编：申佳平、陈键)

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