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10年来，西藏粮食产量稳步提升

2022年10月14日06:06 | 来源：新华网
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新华社拉萨10月13日电（记者格桑边觉）深秋时节，遍地金黄。这几天，56岁的玉杰刚忙完秋收。看着满仓的青稞、小麦等粮食，他心满意足。

玉杰是西藏拉萨市墨竹工卡县唐加乡村民，家里有20多亩地。“现在的青稞产量比以前提高了很多，都是机械化收割，效率特别高。”他说。

青稞是青藏高原重要的粮食作物。十年来，西藏农业部门大力培育和普及青稞良种，其中“喜马拉雅22号”“藏青2000”具有高产、抗病能力强等优点，是主要普及的青稞良种。

西藏拉萨市墨竹工卡县唐加乡农民收获青稞（8月27日摄）。新华社发（洛克摄）

“青稞良种是乡里免费发放的，不用交钱。”玉杰告诉记者，自从良种在全村普及后，青稞产量就提高了许多，亩产近400公斤。数据显示，2021年，西藏推广种植青稞良种198.19万亩，覆盖率达90.8%。

受气候、地势影响，西藏中低产农田比例高，很长一段时间内成为制约粮食产量的重要因素之一。

为此，西藏实施耕地改造，通过开展高标准农田建设，完善农田水利、田间道路等基础设施，全方位提升耕地质量，进而不断提高重要农产品的供给能力，夯实粮食安全。

日喀则市青稞产量约占西藏全区的50%，被称为“西藏的粮仓”。近年来，该市持续推进田间设施改造，建设高标准农田，截至目前，全市已建成高标准农田163.46万亩，水利设施更加完善、规范。

日喀则市江孜县努康村村民在进行机械化收割。新华社记者 晋美多吉摄

28岁的普尼玛来自日喀则市桑珠孜区聂日雄乡德日村，家有30多亩地。“以前地块不规则，不利于机械化耕作，加之土层薄，农田肥力不够。”他说，如今家里的农田土地平整，灌溉耕种方便；土质肥沃，粮食产量有了很大提升。

良种普及、高标准农田建设等举措稳步提升了西藏粮食产量。西藏自治区统计局公布的数据显示，过去十年，西藏粮食的年产量由2012年的94.90万吨增加至2021年106.15万吨，年产量连续7年超过100万吨，年均增长1.3%；青稞产量由2012年的63.71万吨增加至2021年的80.12万吨，年均增长2.6%。

西藏自治区农业农村厅厅长杜杰表示，2022年西藏的粮食播种面积和产量均高于去年，粮食丰收已成定局。

(责编：岳弘彬、牛镛)
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