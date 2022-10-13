人民网北京10月13日电 （记者王连香）据中国汽车工业协会统计分析，2022年9月，新能源汽车继续保持高速增长，月度产销再创历史新高，市场占有率达到27.1%。

中国汽车工业协会微信公众号截图

2022年9月，新能源汽车产销分别达到75.5万辆和70.8万辆，环比增长9.3%和6.2%，同比增长1.1倍和93.9%。

2022年1至9月，新能源汽车产销分别达到471.7万辆和456.7万辆，同比增长1.2倍和1.1倍，市场占有率达到23.5%。

2022年9月，在新能源汽车主要品种中，与上月相比，纯电动汽车和插电式混合动力汽车产销均呈现增长，燃料电池汽车产量增长、销量下降；与上年同期相比，上述三大类继续保持快速增长。

2022年1至9月，在新能源汽车主要品种中，与上年同期相比，纯电动汽车、插电式混合动力汽车和燃料电池汽车产销继续保持高速增长势头。

(责编：王连香、吕骞)

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