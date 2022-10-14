据新华社电 （记者胡冠）联合国全球卫星导航系统国际委员会（ICG）第十六届大会近日在阿拉伯联合酋长国首都阿布扎比开幕。北斗卫星导航系统工程总设计师杨长风率中国代表团出席大会并就多项重要议题提出中方解决方案。

本届大会由阿联酋航天局主办。来自中国、美国、俄罗斯、欧盟、日本、印度等地的全球和区域卫星导航系统供应商，意大利、阿联酋、澳大利亚、尼日利亚等ICG成员国，国际大地测量协会、国际GNSS服务组织等ICG准成员和观察员，以及韩国、巴基斯坦、国际海事无线电技术委员会等特邀观察员，将就系统兼容与互操作、空间服务域、高精度应用等世界卫星导航领域热门议题进行深入交流磋商。

中国代表团将组织国内专家线上参加本届大会所有议题讨论，重点围绕自上届大会以来，北斗系统在建设运行、应用推广、国际合作等方面的最新进展作大会主旨报告，同时就监测评估、低轨PNT（定位、导航和授时）、空间碎片处置、空间天气、地月导航等重要议题作独立报告或中外联合报告，并就应对重大空间天气事件、退役卫星离轨处置、低轨卫星和现有GNSS系统兼容等问题提出中方倡议和解决方案，积极为世界卫星导航事业发展贡献中国智慧。

其间，中方专家还将与相关国家和国际组织就系统兼容互操作、北斗国际化运用等相关问题进行深入交流、广泛研讨，进一步巩固和完善已有合作机制，推进塑造新阶段北斗国际化发展新格局。

(责编：牛镛、岳弘彬)

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