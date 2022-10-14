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市场监管总局：十年来我国个体工商户年均增长10.9% 已达1.09亿户

2022年10月14日08:22 | 来源：人民网
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人民网北京10月14日电 （记者孙博洋）记者从市场监管总局了解到，截至2022年8月底，全国登记在册个体工商户已达1.09亿户，是2012年的2.7倍，十年来年均增长10.9%。

个体工商户是我国社会主义市场经济发展的实践创举，是推动社会主义市场经济发展的重要力量，也是非常可贵、可靠、可持续的战略资源。作为激活社会主义市场经济的“一池春水”，个体工商户在繁荣经济、稳定就业、促进创新、方便群众生活等方面发挥着独特的重要作用。

个体工商户是中国特色社会主义市场经济的重要组成部分。市场监管总局登记注册局有关负责人介绍，截至2022年8月底，全国登记在册个体工商户已达1.09亿户，是2012年的2.7倍，十年来年均增长10.9%。与1980年改革开放之初相比，当时我国个体工商户数量不到1万户，占市场主体比重不足1%。个体工商户规模的不断壮大，充分体现了中国经济的活力，展现了社会主义制度的优越性。

持续增长的个体工商户为稳增长稳就业提供重要支撑。据上述负责人介绍，十年来，我国新设个体工商户年均增速11.8%，较十八大之前高出近10个百分点。目前，83.2%的个体工商户是十八大以来成立的。特别是在疫情冲击下，2022年1－8月，全国新设个体工商户1359.1万户，仍然保持同比6.0%的增长，为稳就业提供了有力支撑。

图表为近年新设个体工商户数量图（单位：万户） 来源：市场监管总局

个体工商户联系千家万户，丰富了百姓生活的“烟火气”。个体工商户是百姓生活最直接的服务者，主要集中在“批发和零售业”“住宿和餐饮业”和“居民服务、修理和其他服务业”。小店商铺里藏着事关百姓生计、生活的大账本。市场监管总局数据显示，截至2022年8月底，登记在册个体工商户三次产业占比分别为4.4%、6.0%、89.6%，第三产业占比近9成。

个体工商户不断求新求变，成为创业创新的重要力量。十年来，新兴行业个体工商户快速增长。市场监管总局数据显示，2022年1－8月，“科学研究和技术服务业”“文化、体育和娱乐业”的新设个体工商户增幅分别达到65.5%、45.4%。新设“四新经济”个体工商户511.2万户，占全量新设个体工商户的37.6%，同比增长1.0%。截至今年8月底，“四新经济”个体工商户共计3222.1万户，占登记在册个体个体工商户总量的29.4%，较2012年提升了12.7百分点。同时，微商电商、网络直播等“新个体经济”降低了创业就业成本，带动了多样化的自主就业、分时就业，更好地发挥了个体技能优势，成为个体经营者融入经济网络的功能节点。

市场监管总局相关负责人表示，下一步，市场监管总局将会同相关部门，推动制定出台《促进个体工商户发展条例》，充分发挥扶持个体工商户发展部际联席会议机制作用，针对个体工商户生产经营面临的实际困难，继续在税费减免、金融支持、促进就业等方面推动出台一系列帮扶政策，促进个体工商户持续健康发展。

(责编：曹淼、吕骞)
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