人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

奋进新征程  建功新时代（新时代画卷·奋进十年）

——十年发展成就图览④

2022年10月14日08:30 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　“深海一号”超深水大气田探明储量超千亿立方米，年产天然气30亿立方米，是我国迄今为止自主发现的水深最深、勘探开发难度最大的海上深水气田。其建成投产，意味着我国海洋石油勘探开发能力实现了从300米到1500米超深水的历史性跨越，标志着我国海洋石油工业进入“超深水时代”。图为“深海一号”能源站。
　　中国海油供图

　　佳木斯66米深空测控站等可实现对“天问一号”火星探测器的位置、速度和状态等的实时测控，测控距离已延伸到4亿公里，是目前我国深空测控系统达到的最远距离。图为佳木斯66米深空测控站。
　　中国电科供图

　　中国锦屏地下实验室是全世界最深、最大的深地实验室，具备极低氡气浓度、极低环境辐射等优势，将助力我国在暗物质和核天体物理研究领域进入全球第一方阵，未来将形成粒子物理、核天体物理等多学科交叉的世界级开放共享实验平台。图为科研人员在中国锦屏地下实验室工作。
　　国投集团供图

　　“蛟龙”号载人潜水器潜航员在工作。
　　中国船舶供图

　　塔里木油田全面掌握8000米超深层勘探开发技术，累计完钻超8000米深井58口，目前已建成我国最大超深层油气生产基地、全球最大超深超高压天然气开发基地。图为塔里木油田超深层油气勘探开发现场。
　　中国石油供图

　　“奋斗者”号是我国首台完全自主研发的全海深载人潜水器。2020年11月，“奋斗者”号创造了10909米的中国载人深潜新纪录。从“蛟龙”号到“深海勇士”号再到“奋斗者”号，以载人深潜为代表的中国海洋研究一步步走进深海。图为“奋斗者”号正在注水下潜。
　　中国科学院供图

　　在太空、地心的未知空间里上下求索，在海洋、荒原的广袤世界里探寻宝藏，用代码、数据的创新力量凝聚发展底气……在科学探索和祖国建设的征途上，我国科研工作者一步一个脚印，迈进深地、挺进深海、探进深空，努力登顶更多科技制高点——

　　四川锦屏山下2400米深处，“极深地下极低辐射本底前沿物理实验设施”建设有序推进；海南岛东南部海域，“深海一号”超深水大气田成功投产；塔克拉玛干沙漠腹地，满深10井顺利钻至地下8348米；深空测控站支持“天问一号”火星探测器到达火星，测控距离延伸到4亿公里……十年奋进，在不断刷新的世界纪录里，在持续积蓄的发展动能中，我国在关键核心技术上取得一系列重大突破，战略前沿突破能力大幅跃升。

　　风光无限，常在险远；探索不止，须攀高峰。不断刷新的数字，让中国技术傲立世界科技之林；不断拓进的纵深，更为强国复兴镌刻下有力的注脚。让我们踔厉奋发、勇毅前行，努力在战略高技术领域取得新突破，让更多“可上九天揽月，可下五洋捉鳖”的梦想照进现实！


　　《 人民日报 》（ 2022年10月14日 17 版）
(责编：赵竹青、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
9月新能源汽车产销再创历史新高 市场占有率达27.1%
　　人民网北京10月13日电 （记者王连香）据中国汽车工业协会统计分析，2022年9月，新能源汽车继续保持高速增长，月度产销再创历史新高，市场占有率达到27.1%。 中国汽车工业协会微信公众号截图 2022年9月，新能源汽车产销分别达到75.5万辆和70.8万辆，环比增长9.3%和6.2%，同比增长1.1倍和93.9%。…
两部门联合印发通知 进一步明确城市燃气管道等老化更新改造工作要求
　　人民网北京10月13日电 （记者王仁宏）近日，住房和城乡建设部、国家发展改革委联合印发《关于进一步明确城市燃气管道等老化更新改造工作要求的通知》（以下简称《通知》）。 《通知》提出，各省(区、市)行业主管部门要在开展城市燃气等管道和设施普查、科学评估等基础上，抓紧制定印发本省份和城市（县）燃气、供水、排水、供热管道老化更新改造方案，原则上于2022年10月底前完成省级方案制定。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部