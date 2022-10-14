“深海一号”超深水大气田探明储量超千亿立方米，年产天然气30亿立方米，是我国迄今为止自主发现的水深最深、勘探开发难度最大的海上深水气田。其建成投产，意味着我国海洋石油勘探开发能力实现了从300米到1500米超深水的历史性跨越，标志着我国海洋石油工业进入“超深水时代”。图为“深海一号”能源站。

中国海油供图

佳木斯66米深空测控站等可实现对“天问一号”火星探测器的位置、速度和状态等的实时测控，测控距离已延伸到4亿公里，是目前我国深空测控系统达到的最远距离。图为佳木斯66米深空测控站。

中国电科供图

中国锦屏地下实验室是全世界最深、最大的深地实验室，具备极低氡气浓度、极低环境辐射等优势，将助力我国在暗物质和核天体物理研究领域进入全球第一方阵，未来将形成粒子物理、核天体物理等多学科交叉的世界级开放共享实验平台。图为科研人员在中国锦屏地下实验室工作。

国投集团供图

“蛟龙”号载人潜水器潜航员在工作。

中国船舶供图

塔里木油田全面掌握8000米超深层勘探开发技术，累计完钻超8000米深井58口，目前已建成我国最大超深层油气生产基地、全球最大超深超高压天然气开发基地。图为塔里木油田超深层油气勘探开发现场。

中国石油供图

“奋斗者”号是我国首台完全自主研发的全海深载人潜水器。2020年11月，“奋斗者”号创造了10909米的中国载人深潜新纪录。从“蛟龙”号到“深海勇士”号再到“奋斗者”号，以载人深潜为代表的中国海洋研究一步步走进深海。图为“奋斗者”号正在注水下潜。

中国科学院供图

在太空、地心的未知空间里上下求索，在海洋、荒原的广袤世界里探寻宝藏，用代码、数据的创新力量凝聚发展底气……在科学探索和祖国建设的征途上，我国科研工作者一步一个脚印，迈进深地、挺进深海、探进深空，努力登顶更多科技制高点——

四川锦屏山下2400米深处，“极深地下极低辐射本底前沿物理实验设施”建设有序推进；海南岛东南部海域，“深海一号”超深水大气田成功投产；塔克拉玛干沙漠腹地，满深10井顺利钻至地下8348米；深空测控站支持“天问一号”火星探测器到达火星，测控距离延伸到4亿公里……十年奋进，在不断刷新的世界纪录里，在持续积蓄的发展动能中，我国在关键核心技术上取得一系列重大突破，战略前沿突破能力大幅跃升。

风光无限，常在险远；探索不止，须攀高峰。不断刷新的数字，让中国技术傲立世界科技之林；不断拓进的纵深，更为强国复兴镌刻下有力的注脚。让我们踔厉奋发、勇毅前行，努力在战略高技术领域取得新突破，让更多“可上九天揽月，可下五洋捉鳖”的梦想照进现实！

《 人民日报 》（ 2022年10月14日 17 版）

(责编：赵竹青、陈键)

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