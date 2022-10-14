人民网北京10月14日电 （记者李栋）据农业农村部最新农情调度显示，截至目前，全国秋粮已收获8.63亿亩，完成66%，进度比上年同期快2.1个百分点。当前，各主产区正抢抓农时，加速推进秋粮收获。

近两天，在河北省邢台市南和区的金沙河农作物种植专业合作社大豆玉米带状复合种植示范田里，大型收割机来往穿梭，一片繁忙景象。“我今年承包了400亩地，现在从产量看，又是一个丰收年。”种植大户王志刚望着刚刚收获的玉米说。

据河北省农业农村厅数据显示，截至10月11日，该省秋粮已收获4947.6万亩，占79%。其中，净作玉米收获4051.9万亩，占78.9%；净作大豆收获66.7万亩，占62.6%；大豆玉米带状复合种植收获66.9万亩，占65.4%。全省冬小麦播种878.6万亩，占计划播种面积的26.2%。

“今年，投入玉米、大豆联合收割机约10万台，拖拉机和小麦播种机等农业机械约63万台，确保秋收入库，颗粒归仓。”河北省农业农村厅相关负责人表示，预计到10月下旬，大面积机播作业基本结束，今年力争玉米机收率达83%以上，小麦机播率达99%以上。

据气象部门预计，当前全国大部秋收区天气晴好，秋收气象等级适宜，利于加快秋收进度。

农业专家表示，在北方秋收区，要抓住晴好天气抢收抢晒成熟作物，加快秋收进度。冬麦区秋收作物收获完毕后要做好腾茬整地及备播工作，适期趁墒播种冬小麦。

在西南地区，要利用降雨间歇抢收成熟作物，尽快完成秋收扫尾，有序推进秋种。

为做好秋收秋种工作，农业农村部设立“三秋”生产服务电话010—59195059。受理范围包括秋粮田间管理、秋收和秋冬种生产中农资供应保障、运输流通、进村进店、到田施用中遇到的堵点卡点问题，以及农事作业受阻、用工不足、耕地撂荒等问题。

(责编：曹淼、吕骞)

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