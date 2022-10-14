原标题：新华全媒+丨红芸豆丰收季：让“乡思”赋能乡村振兴

新华社太原10月13日电（记者张磊、马晓洁）十月晋西北，寒意入晚秋。在山西省忻州市岢岚县的红芸豆庄稼地里，金色豆田一眼望不到边，饱满的豆荚随风作响。农民们正在忙碌着采摘、装车、外运，一派丰收景象。

岢岚的农民们正在收获红芸豆。（受访者供图）

岢岚被誉为“中华红芸豆之乡”，红芸豆在这里也被叫作“相思豆”。红芸豆是全县农民重要经济收入来源，小小“相思豆”也是农民增收的“金豆豆”。

据岢岚县农业农村局副局长游爱新介绍，近年来，岢岚县连年种植红芸豆面积稳定在9万亩左右，占到农作物总播面积的21%，年均产销量在13500吨左右，全国红芸豆出口总量的近三分之一来自这里。

近些年，一群怀揣“乡思”情怀的岢岚青年返乡创业，把红芸豆做成了产业，延伸产业链，谋划深加工，提升附加值。

吕杰是土生土长的岢岚人，2007年大学毕业后一直从事食品研发工作。他看到家乡出口到国外的红芸豆原料被做成罐头又返销国内，价格却高了十几倍，为了让家乡红芸豆实现更多收益，他于2012年回到岢岚，建立起自己的第一条红芸豆罐头生产线。

吕杰（中）在展销会上推介红芸豆产品。（受访者供图）

游爱新说，吕杰刚回来创业时资金少、生产力不足，库存量也不够。“了解到他的困难后，我们专门召开银企对接会，成功帮吕杰从当地银行贷款100万元。还帮着他拓宽销路，推动红芸豆罐头走进商超、饭店、电商平台等。”

目前，吕杰的罐头工厂已建成4条生产线，年产量增加到了240万罐，2021年收入达到120万元。他以高于市场的价格收购红芸豆，也带动了当地农民增收。

在吕杰工厂工作的村民们。（受访者供图）

随着交通和互联网平台的发展，越来越多像吕杰这样的“新农人”返乡创业，反哺家乡。

“90后”焦小强2019年放弃北京的高薪工作，回到岢岚创业。“还能不能做成更美味、更简易的食品？”他把目光盯在了红芸豆的深加工上。今年年初，他研制出一款以红芸豆做馅、20多层脆皮压制的点心，取名“相思饼”，颇受好评。

今年2月，“相思饼”登上了“忻州杂粮走进雄安”展销会，一句“吃岢岚相思饼，梦到心中相思人”的评价让其一跃成为网红食品。半年间，“相思饼”销售量达到近14万枚，越来越多的人知道了红芸豆。

看着“相思饼”产业欣欣向荣，焦小强没有忘了带动大家一起致富。他将注册的“岢岚相思饼”品牌在全县共享，公开了制作配方，目前全县已经建成了6家“相思饼”生产企业，直接带动131人、间接带动600多人就业。

(责编：赵竹青、陈键)

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