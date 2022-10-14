记者 张梦然

原标题：中国边缘计算行业创新突飞猛进 智能电网推动创新

根据技术监测网(Tech Monitor)对创新研究公司GreyB提供的最新专利申请的独家分析，中国边缘计算行业中的创新在过去一年中出现了爆炸式增长。在过去一年中，提交边缘计算专利申请最多的10个组织中，有7个属于中国，排名前10的大学全部归属于中国。

这一创新是由中国5G的快速部署及其对智能电网的追求所推动的。

展望未来，Linux基金会预测，到2028年，全球38%的边缘计算基础设施将位于亚太地区，中国、日本和韩国等国家预计将成为该地区采用边缘计算的重要参与者。根据该报告，预计西欧国家也将成为主要贡献者，占全球边缘基础设施的29%，而美国将占21%的份额。

中国的边缘计算优势

5G网络的广泛覆盖被认为是边缘计算的关键推动因素，因为大多数边缘设备需要超低延迟来实时处理和分析大容量数据传输。

尽管中国在2019年10月推出了首个商用5G服务，比美国、韩国和瑞士晚了6个月，但中国的基础设施发展速度如此之快，在不到2个月的时间内建成了15万个新的5G基站。

根据中国工业和信息化部最近公布的数据，到2021年底，中国有超过100万个5G基站。相比之下，自2019年以来，美国仅安装了50万个5G基站。

数字基础设施供应商Sempre的首席执行官、美国空军前准将罗伯特·斯伯丁博士认为，美国政府目前并不认为边缘计算是一个战略问题。他说：“这个行业更适合他们今天的业务，而不是国家明天需要的业务。”

斯伯丁说，美国电信公司仍然专注于当今的电信模式，也就是使用4G和5G混合网络为智能手机提供服务。这意味着他们还没有探索纯5G网络的可能性，包括边缘计算。“作为基于标准的软件定义网络系统，你并没有真正获得5G的全部功能。”他说，中国利用独立5G技术的方式使他们摆脱了许多内置于旧电信网络中的硬件专用技术。

斯伯丁认为，这将使中国的科技巨头能够为未来十年的数字创新设定方向。像腾讯、华为和中兴这样的中国公司将在5G时代占据主导地位，因为他们实际上正在部署基础设施来支持这些边缘设备。

智能电网推动中国边缘计算创新

创新研究公司GreyB提供的与边缘计算有关的最新专利申请数据显示，中国产业界正利用其庞大的5G基础设施以巨大的效果推动创新。该公司首席研究员苏桑特·库玛尔认为，虽然专利数量只是一个国家创新的指标之一，但当与其他因素相结合时，它们也可揭示创新的步伐和目标。

自2021年第一季度末以来，边缘计算专利申请最多的十大组织中，有7家位于中国。中国国家电网公司申请的专利最多，共有456项，其次是广东电网公司和美国芯片制造商英特尔。

这表明，中国对智能电网的追求有助于解释其在边缘计算方面的进步。2016年，中国发布了《“十三五”国家科技创新规划》，要求在包括智能电网在内的众多战略技术领域成为全球领导者。

这一雄心壮志的结果可在包括中国东部港口城市青岛在内的城市中看到，中国“最大的5G智能电网”据称可“在几毫秒内消除配电线路的故障”，并显著降低5G基站的功耗。

“由于其陆地面积，中国拥有世界上最大的电网系统，因此它需要数十亿台设备和高压线路来提供电力。”边缘计算服务提供商江行智能创始人刘江川教授解释说，“如果你考虑实时监测这些电力线，如果你想对这些电网系统进行现代化改造并使其成为可靠的能源，边缘计算将发挥非常重要的作用。”

刘江川解释说，国家电网最重要的创新之一是提高能源网络在戈壁沙漠等恶劣环境中的弹性。“过去，你必须将人员送到这些偏远地区来维护网络，但今天，人们正试图用由边缘计算驱动的实时监测系统取代使用电池的老化监测设备。”

大学成边缘计算生态系统关键节点

中国历史悠久的大学也已成为边缘计算生态系统中的关键节点。GreyB的数据显示，自2021年3月以来，专利申请最多的十所大学都位于中国，北京邮电大学以189项专利位居榜首。

刘江川将此归因于中国的学术界从纯粹专注于研究的被动行为者，转变为引领全球技术的积极参与者。

“大约20年前，中国的大学相当脱节，但今天，它们在先进研究出版物方面已经无缝融合并赶上了世界其他地区。”刘江川解释说，人们还意识到，学术界应该与工业界合作，真正部署现实世界的系统，并将他们的工作整合到工业产品中。“这就是为什么近年来，你会看到中国大学积极参与行业产品开发，你会看到许多大学教授担任私营部门的顾问、首席执行官或首席科学家。”

(责编：赵竹青、陈键)

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