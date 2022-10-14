记者 王迎霞 通讯员 孙 建

原标题：银川：“智慧大脑”多维赋能城市发展

“贺兰山下果园成，塞北江南旧有名。”唐代诗人韦蟾的这句诗指的就是宁夏银川。悠悠千年之后，这座古城又添新的名片，它要借助数字之力抢滩产业新蓝海。

9月16日，以“创新算力发展·打造数智之城”为主题的2022银川智慧城市峰会如期举行。在这场已经连续举办了八届的活动上，多个框架战略协议及重大项目签约，国家医疗健康大数据研究院等多家研究机构揭牌。

数字经济时代，如何乘“云”而上，让城市治理更高效精细、百姓生活更便捷舒心？

地处西部欠发达地区，这并非遥不可及。对于银川而言，国家“东数西算”战略是不可多得的机遇，它在产业数字化、产业数字化大潮中，走出了一条新路。

数字化深层次参与城市发展

所有智慧城市的建设初衷，都是为了解决“城市病”，继而通过提升城市的科学管理水平，实现信息惠民，促进产业发展。

在黄河“几”字弯都市圈区域，银川是中心，也是国家向西开放的重要窗口。特别是处于宁夏、甘肃、内蒙古西部算力“金三角”中心位置，包银高铁建成后，3小时内高铁就可通达中卫、庆阳、和林格尔数据中心集群，技术服务支撑和落地数字经济区域总部的区位优势较为明显。

要发挥先天优势，更要打造后发动能。

作为全国第二批智慧城市试点城市，早在2014年，银川市就与中兴通讯股份有限公司签署了战略合作协议。2015年7月，中兴通讯正式向全球发布“智慧城市2.0战略”。

这意味着，银川市在智慧城市运营伊始，就站在了至高起点。

居民靠人脸识别进入小区，这里的视频信息与公安系统相通；智能快递柜不仅仅用来存放包裹，还能一站式购物，通过手机App下单，快递人员就将产品送到柜中；利用社区医院的智能医疗系统，可自助监测心率、血压、体重、体温……在银川，这些高大上的设备早已融入寻常百姓家。

落地141家“互联网+医疗健康”企业，建成900多个智慧小区，协调处置各类城市运行管理问题200万余件和市民各类来电500万余件，6.8亿条数据初步实现了信息化系统“应接尽接”……近年来，银川市奋力开创“数字政府”新局面。

目前，这里构建起以智慧城市运营管理指挥中心为中枢，12345便民服务平台、网格化综合管理信息平台、“i银川”一网通平台等6个市级指挥调度平台为载体，三区两县一市6个城市运行管理指挥分中心为拓展补充的“一中枢、六平台、六中心”城市运营管理指挥体系。

从政务服务到社会治理，从产业发展到民生改善，在经济社会生活的每一个场景，数字化正在更多领域、更深层次地参与到这座城市的发展当中。

2020年，银川数字城市指数挺进全国50强；2021年，一体化政务服务能力位列全国第14、西北第一，“数字银川”惠民善治迈上新台阶。

科技助“智慧大脑”持续升级

给城市升级“智慧大脑”不是一蹴而就的。银川发力智慧城市建设，科技先行，只争朝夕。

“互联网+影像”远程诊断平台的建立，使优质医疗资源下沉，最大程度缓解了基层患者“看病难、看病贵、看病繁”的问题；“菜鲜生互联网生鲜食材供应链全程可视化+校园食品安全明厨亮灶智能监管项目”，满足了校园食品安全远程集中监管需求；地震烈度速报与预警系统转化应用，增设一批系统，织密站点网络，全面提升银川市开展地震灾情判断评估和应急救援工作水平；“互联网+城乡供水”宁夏模式被水利部确定为示范省区，并立足宁夏向全国推广……

“近3年来，高新技术和社会发展领域共立项百余项，在公共安全、社会服务、人口健康等领域广泛征集科技创新需求，加强统筹布局，积极组织实施技术研发和成果转化，有力推进了自治区及银川市社会治理现代化，极大提升了公共服务能力水平。”宁夏科技厅相关负责人介绍。

2022银川智慧城市峰会开幕式上，国家医疗健康大数据研究院、“水联网”数字治水创新中心、医学人工智能联合实验室、银川市数据要素市场化配置改革研究中心揭牌仪式举行。

作为各行业“翘楚”，今后这4家单位将发挥自身优势，紧密结合银川市发展需求，形成有原创性、突破性、对行业发展有重大影响力的高水平研究成果，共同推进银川市数字产业化和产业数字化发展。

自治区及银川市两级科技管理部门提供的项目支撑将不断加码。

记者注意到，国家健康医疗大数据研究院由北京大学、宁夏大学、宁夏科技厅、宁夏卫健委四方共建，致力于打造世界一流、国内领先的国家新型高端智库，为促进健康医疗大数据与经济发展的深度融合提供多元动力。

而在2022年自治区重点研发计划社发领域第一批立项项目中，由该院联合国家卫生健康委卫生发展研究中心等多家单位实施的“面向居民健康档案互联互通的数据智能与安全关键技术研发及‘健康画像’在宁夏的应用示范项目”已获批实施，力争形成一套立足宁夏、着眼全国的健康管理模式样板。

应时而动抢抓“东数西算”机遇

在东数西算（宁夏）数字科技集团有限公司，负责人门嘉琪正带领团队通过“人工训练”，让无人驾驶车辆轻松识别不断变化的新路况。

“这个过程需要把海量大数据放入算法模型，经过一系列计算再植入芯片，我们能让车辆上路跑得更‘聪明’。”门嘉琪告诉记者。

继“南水北调”“西电东送”“西气东输”之后，又一大国家级超级工程——“东数西算”来了。宁夏作为启动建设国家算力枢纽节点的地区之一迎来新机遇，首府城市银川亦应时而动。

今年以来，银川市按照宁夏枢纽建设方案相关要求，积极承接建设全国一体化算力网络宁夏枢纽工作，突出数字经济创新总部核心区定位，以打造一批“东数西算”典型示范场景和应用为目标，制定了实施工作方案。

如今，全市数字基础设施不断夯实，已建成城市级、企业级数据中心10个，基本形成覆盖全市、布局合理、服务重点行业的数据中心业务新格局。

而对于智慧城市建设，银川市将一如既往地坚持创新引领、以人为本、数据驱动，推动城市数字化转型，提升产业数字化能级，扩大数字产业化规模。

“首先是加强政务数据共享开放开发，构建上接国家、自治区，下联各县（市）区，横联各部门的数字政府体系；增强医疗健康、养老、教育、体育等公共服务数字化供给，构建多元普惠的民生服务体系；持续优化‘城市大脑’，推动交通、应急管理、公共安全管理等数字化、智能化建设，切实提升市域社会治理现代化水平。”银川市委常委、副市长王向豫在相关新闻发布会上表示。

与此同时，银川市将持续推进5G、人工智能、云计算等新一代信息技术与农业、工业、服务业深度融合，重点深化“互联网+”智能制造、医疗健康、教育、城乡供水、现代物流、休闲农业等新业态新模式发展，发展壮大电子商务、数字文旅、数字金融、信息消费等产业。

“我们要努力打造经济、治理、生活数字化‘三位一体’的数字银川，实现高效能治理、创造高品质生活。”王向豫表示。

(责编：赵竹青、陈键)

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