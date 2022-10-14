原标题：古代火星地下或曾有微生物聚集

法国科学家在最新一期《自然·天文学》杂志上撰文指出，他们的新研究表明，古代火星地面之下可能曾经存在大量微生物。如果这些简单的生命形式真的存在过，它们会深刻地改变火星的大气层，在火星上引发冰河时代并因此窒息而亡。

在该研究中，巴黎索邦大学博士后研究员索特里及其团队表示，他们使用气候和地形模型来评估约40亿年前火星地壳的宜居性。他们认为，那时火星上布满了水，比现在的火星更宜居。

索特里团队推测，当时火星地下可能拥簇着很多噬氢且产甲烷的微生物，他们位于火星地表之下几十厘米，这一位置足以保护它们免受强烈辐射的伤害。火星上任何没有冰的地方都可能聚集着这些微生物，就像它们在早期地球上一样。但在火星生命的初期，火星稀薄且富含二氧化碳的大气会吸收大量氢气，导致气温降低，随着火星上的气温骤降至零下200℃左右，为了生存，栖息于火星地表或附近的生物都会尽力向下深入，把自己埋得更深，最终导致自身灭绝。相较之下，由于地球大气中氮占主导地位，地球上的微生物可能有助于维持温和的气候条件。

何处是找到火星曾经存在生命的最佳地点呢？法国研究人员的答案是，尚未探索过的“赫拉斯盆地”以及位于伊希地平原西北边缘的耶泽罗陨石坑。（记者刘霞）

(责编：赵竹青、陈键)

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