国家能源局：前9月全社会用电量同比增长4.0%
2022年10月14日08:42 | 来源：中国新闻网
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原标题：国家能源局：前9月全社会用电量同比增长4.0%
中新社北京10月13日电 (刘文文)中国国家能源局13日发布1—9月全社会用电量等数据。数据显示，9月份，全社会用电量同比增长0.9%。前9月全社会用电量同比增长4.0%。
国家能源局当天披露的数据显示，9月份，全社会用电量7092亿千瓦时，同比增长0.9%。
分产业看，第一产业用电量105亿千瓦时，同比增长4.1%；第二产业用电量4676亿千瓦时，同比增长3.3%；第三产业用电量1234亿千瓦时，同比下降4.6%；城乡居民生活用电量1077亿千瓦时，同比下降2.8%。
1—9月，全社会用电量累计64931亿千瓦时，同比增长4.0%。
分产业看，第一产业用电量857亿千瓦时，同比增长8.4%；第二产业用电量42364亿千瓦时，同比增长1.6%；第三产业用电量11379亿千瓦时，同比增长4.9%；城乡居民生活用电量10331亿千瓦时，同比增长13.5%。(完)
(责编：赵竹青、陈键)
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