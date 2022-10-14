原标题：1-8月中国服装行业投资保持较快增长

中国服装协会13日发布最新中国服装行业经济运行简报：1-8月，中国服装行业固定资产投资完成额同比增长30.9%，增速比2021年同期提升26.1个百分点，高于纺织业和制造业整体水平23.3和20.9个百分点。

中国服装协会表示，今年以来，中国服装行业面临的形势更为复杂严峻，全球疫情持续蔓延，经济滞胀风险上升，国内疫情散发多发、高温极端天气等超预期因素对生产、消费的冲击较大，市场需求不足、产业链供应链不畅等生产经营困难较为突出。8月，在国家一系列“稳增长”政策措施的支撑下，中国服装内销市场逐渐回暖，投资保持良好增长，但在外需收缩、疫情扰动、成本高企以及地缘政治风险加剧等不利因素的影响下，生产小幅下降，出口增速回落，效益增长持续承压。

8月，受国内疫情散发多发、订单加速外流以及部分省市高温限电等因素影响，服装行业规模以上企业工业增加值降幅有所加深，服装产量连续三个月负增长，服装生产恢复进程放缓。1-8月，服装行业规模以上企业工业增加值同比增长2.9%，增速比1-7月放缓0.7个百分点，比2021年同期放缓7.0个百分点。

与此同时，8月，中国服装行业固定资产投资增速小幅回落，但仍继续保持较快增长，显示出随着各级政府加大产业补链强链投资的支持力度，企业对行业高质量发展的信心逐渐增强，在自动化、数字化、智能化技术改造升级、以及区域布局调整等领域加大投资，产业转型升级深度推进。(记者 闫晓虹)

(责编：赵竹青、陈键)

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